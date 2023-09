La Financière d’Uzès renforce ses liens avec les CGP

La Financière d’Uzès renforce sa présence auprès des conseillers en gestion de patrimoine (CGP) avec le lancement d’Uzès Expert. Cette nouvelle offre mêle une plateforme en architecture ouverte donnant accès aux fonds d’une quarantaine de partenaires et permet de bénéficier des mandats de gestion en titres vifs, OPC et produits structurés de la Financière d’Uzès. L’annonce a été faite par le groupe financier le jeudi 7 septembre 2023.

L’offre complète est accessible à partir de 50.000 euros. Pour les bénéficiaires, un extranet privé est mis à disposition par la Financière d’Uzès ou via les agrégateurs Manymore et Harvest et permet la gestion en ligne des compte-titres, PEA et PEA-PME des clients. Pour faciliter l’ensemble des démarches administratives liées à la réception et à la transmission d’ordres, un gestionnaire back-office est disponible. Pour les professionnels qui souhaitent bénéficier des mandats de gestion proposés par le groupe, les frais de gestion s’élèveront à 1,60%.

Uzès Expert est également disponible en dessous de 50.000 euros avec uniquement un accès aux fonds proposés par la filiale de gestion collective Uzès gestion, précise le groupe financier.