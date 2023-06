La Financière d’Orion lance un nouvel outil pour ses CGP

Canopia leur apporte un soutien administratif et réglementaire et les aide dans l’allocation d’actifs et l’ingénierie patrimoniale.









- Fotolia Le groupe Orion a annoncé lundi 26 juin le lancement de Canopia, un nouvel outil d’aide pour les conseillers en gestion de patrimoine (CGP). La plateforme vise à leur libérer du temps, en les accompagnant dans la gestion administrative et réglementaire, mais aussi dans leur allocation d’actif et ingénierie patrimoniale. A lire aussi: La Financière d’Orion vise, grâce à cet outil, 100 nouveaux conseillers par an connectés à la plateforme. Le lancement de Canopia fait suite à l’annonce, en mars dernier, d’une prise de participation majoritaire dans quinze des 75 cabinets qu’il accompagne. Elle s’inscrit dans la logique du groupe de créer « le CGP 3.0. » « Les conseillers ont besoin d’oxygène ! Ce qu’ils demandent aujourd’hui, c’est du temps pour pouvoir s’occuper correctement de leurs clients », affirme Emmanuel Angelier, président de la Financière d’Orion. Il ajoute que les conseillers sont « à la base », des personnes qui « aiment la relation humaine, mais qui sont à présents corsetés par le poids de la charge réglementaire ». A date, les 40 collaborateurs de la Financière d’Orion équipe plus de 430 conseillers financiers pour 3 milliards d’euros d’actifs sous gestion.