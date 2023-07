Grand Prix des Jeunes Diplômés 2023 : impressions d’experts

A chaud. Après avoir mis sur le grill les étudiants des huit masters cette année invités à rejoindre Paris pour passer le Prix du conseil, les différents membres des jurys ont livré leurs impressions sur la promotion 2023. A brule-pourpoint donc, les jeunes talents ont fait montre de capacités et qualités très prometteuses. Sans doute parce qu’ils ne se sont pas contentés de démontrer qu’ils maitrisaient leur sujet, mais parce qu’ils ont su faire part de convictions fortes. Voici en trois vidéos l’analyse détaillée des membres de la CCEF, de Société Générale Private Banking et la réaction des lauréats.

Maud Bodin-Veraldi et Silvestre Tandeau de Marsac, respectivement présidente et vice-président de la CCEF, partenaire historique de l’Agefi Patrimoine dans le cadre des Grands Prix des Jeunes Diplômés, reviennent sur la promotion 2023 et ses atouts.

A partir du cas pratique concocté et corrigé entre autres experts par Silvestre Tandeau de Marsac, les étudiants des meilleurs masters ont été jugés à l’oral sur leurs compétences à préconiser, expliquer, convaincre les clients dont la problématique était exposé dans l’épreuve écrite. Maud Bodin Veraldi figurait au sein de l’un des jurys ayant interrogé des jeunes talents. Réunir ces deux experts a permis de recueillir leurs premières impressions sur la promotion 2023, et livrer leurs analyses sur ces étudiants qui se destinent à évoluer au vaste univers de la gestion de patrimoine.

Tout en qualifiant d’excellente la promotion 2023, Alexandra Müller et Grégory Krespine, respectivement directrice adjointe de l’ingénierie patrimoniale et directeur adjoint de l’offre et responsable du conseil en investissement de Société Générale Private Banking, ont souligné l’engagement et les convictions de ces jeunes talents.

Présents au sein de différents jurys, Alexandra Müller et Gregory Krespine qui a élaboré le cas pratique en gestion d’actifs ont souligné la qualité de la formation des étudiants. Les deux responsables ont également pointé leurs curiosités, leurs convictions, leurs engagements, notamment dans des domaines devenus désormais incontournables dans le monde de la banque privée comme la responsabilité sociale et environnementale ou la gestion à impact.

Les deux lauréats du Prix du conseil, Mathis Gachet et Lucien Leroy représentant l’Esemap Angers et Paris-Dauphine n’ont pas caché la complexité de l’étude sur laquelle ils ont travaillé. L’occasion était trop belle pour ne pas en savoir plus sur la façon dont ils considèrent leurs professions et ce à quoi ils se destinent…