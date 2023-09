Family offices : un casting sur mesure à soigneusement appréhender

En matière de fortune familiale, on ne peut pas faire confiance à n’importe qui. Et pour cause, à mesure que les actifs et les revenus d’un entrepreneur s’accroissent, les enjeux qui entourent leur gestion et leur pérennisation se complexifient, avec l’émergence de problématiques fiscales, transactionnelles, de financement, de gouvernance et de transmission qui deviennent rapidement primordiales.

Là où autrefois un simple secrétaire particulier, par exemple, suffisait à faire le lien avec une banque privée et un cabinet d’expertise comptable, il devient nécessaire de structurer une organisation permettant de rassembler et internaliser des compétences aussi diversifiées que pointues. C’est ainsi que les family offices voient le jour et que se pose, consécutivement, la question cruciale de leur composition.

Une étape qui nécessite une sélection aussi soigneuse que parcimonieuse, qui doit mêler autant de lucidité que d’affect pour sélectionner les futurs dirigeants à qui l’on confiera, en confiance, de veiller sur la fortune familiale, d’en gérer les actifs et de la faire prospérer pour le compte des générations à venir. C’est en particulier le cas lorsque l’on parle de single family office, où le lien exclusif d’une famille avec une son équipe rend la tâche d’autant plus stratégique pour les intéressés.

Choisir les bons tiers de confiance

Si les entrepreneurs et leur famille n’ont pas toujours les mêmes objectifs et ambitions autour de leur family office, il n’en demeure pas moins que des constantes demeurent dans les profils à privilégier. Des profils qui, au-delà des nécessaires compétences et expertises, se distinguent avant tout par des qualités humaines et des soft skills permettant de prendre des décisions clairvoyantes et de préserver l’harmonie familiale.

Parmi les compétences concernées, la loyauté arrive en premier lieu. Il s’agit du principal facteur permettant de nouer un lien de confiance avec la famille pour se projeter vers un avenir commun à long terme. Arrive ensuite le sens de la diplomatie, afin de naviguer entre les intérêts des différents actionnaires familiaux (dont les vues ne sont pas toujours alignées) et de les faire converger autant que faire se peut. Vient l’éthique, pour finir, afin de se prémunir de toute tentative de prédation, mais aussi pour faire preuve de prudence et de confidentialité.

Le family officer se doit d’être une personne à l’intelligence émotionnelle et relationnelle supérieure à la moyenne, avec des valeurs et des convictions en phase avec celles de ses mandants. Et ce, afin de servir au mieux les intérêts de la famille, tout en évitant les remous dans un environnement exigeant, voire parfois turbulent. Des qualités qui, bien qu’incontournables, ne peuvent néanmoins se substituer à une solide expertise métier, ce qui rend les perles rares d’autant plus dures à dénicher.

Un spectre de problématiques toujours plus large

La gestion, pérennisation, fructification et transmission d’un patrimoine familial professionnel puis privé nécessite aujourd’hui des compétences particulièrement spécifiques et techniques. Au-delà des traditionnelles expertises comptables, fiscales et notariales, émergent de nouveaux besoins en lien avec le profil de plus en plus entrepreneurial, international et porté sur l’investissement financier des grandes fortunes accompagnées. Dans ce contexte, les experts du private equity, de l’Asset Management, du M&A ou de l’ingénierie immobilière sont particulièrement prisés. Des candidats expérimentés et de haut niveau, généralement issus de banques privées, de banques d’affaires et de cabinets qui ne sont pas toujours faciles à approcher et qui nécessitent d’investir d’importants moyens.

Par ailleurs, d’autres spécialistes aux compétences complémentaires dans l’univers de la gestion de patrimoine peuvent s’avérer aujourd’hui intéressants à solliciter. Des experts en mécénat, par exemple, lorsqu’il s’agit de fonder une organisation philanthropique associée à la famille, ou encore des experts en entrepreneuriat, pour aider les jeunes générations à trouver les moyens de créer de la valeur par elles-mêmes, sans se cantonner au seul statut d’héritiers. On observe également de plus en plus d’experts sectoriels rejoindre des family offices, pour accompagner le déploiement d’une stratégie d’investissement portée sur une industrie spécifique (tech, secteur pharmaceutique, énergie…).

Pour toutes ces raisons, la constitution de l’équipe ne peut plus, comme souvent par le passé, s’appréhender de manière artisanale, sur le fondement seul de la relation au fondateur. Elle nécessite un questionnement en profondeur des besoins de l’organigramme en lien avec les ambitions partagées par l’ensemble des actionnaires familiaux, mais aussi une réflexion sur les compétences et expériences attendues chez les profils recrutés. Autant de prérogatives qui laissent facilement imaginer que les experts RH, eux aussi, ont un rôle à jouer, notamment dans l’affectio societatis des membres de la famille et la transmissions de valeurs de celle-ci aux générations futures…