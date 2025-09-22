Delphine Mantz : «Les CGP devront continuer à s’adapter aux nouvelles exigences»
En relation continue avec 2.000 conseillers en gestion de patrimoine, la directrice des réseaux CGP, courtiers et e-Business passe au crible les défis et opportunités que les professionnels ne doivent pas manquer dans les mois à venir.
Un évènement L’AGEFI
TECH ET DIRECTIONS FINANCIERES
25 septembre 2025 à 8:30 AM S’inscrire
Plus d'articles du même thème
-
Apana rachète Capital Explorer pour y déployer son intelligence artificielleUn logiciel pour CGP combiné à une IA dédiée aux simulations financières, c’est l’objet de cette acquisition qui devrait déboucher sur un outil plus riche et plus puissant.
-
La France pourrait glisser vers une société de rentiersDans un pays où le patrimoine se transmet plus qu’il ne se construit, la concentration croissante des héritages menace la dynamique économique en freinant l’investissement productif et la mobilité sociale.
-
La reprise des marchés actions améliore l'indice de performance de l'épargne financièreSur la première partie de l'année 2025, l'entrain du marché actions permet au portefeuille des ménages français de tirer leur épingle du jeu, selon l'Observatoire de l'épargne européenne.
Sujets d'actualitéTous les sujets
ETF à la Une
L’industrie mondiale des ETF approche les 18.000 milliards de dollars sous gestion
Il s'agit d'un record, porté principalement par trois grands fournisseurs.
Les plus lus
- L’AMF sanctionne Altaroc et ses deux dirigeants à hauteur de 1,3 million d’euros
- AG2R La Mondiale va créer une direction commerciale dédiée aux acteurs de la gestion de patrimoine
- La réforme impossible des droits de succession
- Trade Republic ouvre au grand public le non-coté d'Apollo et d'EQT
- Iroko suspend les souscriptions de sa nouvelle SCPI
Contenu de nos partenaires
A lire sur ...
-
Grignotage
Comment Netanyahu sape la solution des deux EtatsLes nouveaux projets de colonies visent à couper la Cisjordanie en deux, rendant impossible la création d'un Etat palestinien ayant Jérusalem-Est comme capitale
-
Wall Street reprend son souffle après une série de recordsWashington - La Bourse de New York a ouvert en baisse lundi, s’accordant une pause dans sa nette progression du mois de septembre, à quelques jours de la publication d’un indice d’inflation aux Etats-Unis scruté par la banque centrale américaine (Fed). Dans les premiers échanges, le Dow Jones lâchait 0,35%, l’indice Nasdaq perdait 0,11% et l’indice élargi S&P 500 reculait de 0,19%. Nasdaq © Agence France-Presse
-
Développement durable : Vienne valse avec les meilleursLa capitale autrichienne, qui vise le zéro carbone en 2040, développe actuellement d’importantes infrastructures, en cohérence avec son plan climat et une politique de tourisme raisonnée