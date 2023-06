Valéria Faure-Muntian (Anacofi) : «Le lobbying continue afin de faire lever la clause de revoyure»

Les conseillers financiers peuvent souffler, mais il n’est pas question de rendre les armes. «Le lobbying continue pour faire lever cette clause de revoyure», affirme Valéria Faure-Muntian, déléguée générale de l’Anacofi. Le texte sur la protection des épargnants (RIS, pour Retail Investment Strategy) introduit par la Commission européenne n’interdira finalement pas le commissionnement sur la distribution de produits d’épargne. Or, il prévoit une clause de revoyure dans trois ans. «Une épée de Damoclès pour le marché, un risque de relancer les mêmes débats dans les années qui arrivent», ajoute l’ancienne députée.

L’association – dont une grande part des adhérents est représentée par des conseillers en investissement financier (CIF) – craint des effets négatifs d’une telle décision sur la profession. Selon elle, les professionnels pourraient être «découragés» au vu de l’incertitude qui plane sur leur rémunération. La situation pourrait amener les intermédiaires à douter de leur capacité à développer leur cabinet, mais aussi à embaucher s’ils ne sont pas capables de planifier au-delà de trois ans.

A lire aussi:

Des enjeux à peaufiner

D’autant plus que le délai imposé par la Commission européenne, n’est pas l’unique point d’ombre pour la déléguée général. «Le diable se cache dans les détails. Il y a encore des points du texte qui font que nous ne sommes pas encore totalement à l’aise. (…) La volonté de transparence est noble, et nous sommes pour, mais nous n’avons aucune indication sur la réalité de sa mise en œuvre et des contraintes qui seront appliquées», déclare Valéria Faure-Muntian lors d’un évènement organisé par l’Association Nationale des Journalistes de l’Assurance (ANJA).

A lire aussi:

Engagée dans les débats sur le plan national aux côtés de fédération comme France Assureurs, l’Anacofi fait également front au niveau européen en étant adhérente de la fédération des conseillers financiers et intermédiaires financiers européens (European Federation of Financial Advisers and Financial Intermediaries, Fecif). «Notre position est clairement de conserver en Europe la liberté de choisir son mode de rémunération», déclare Valéria Faure-Muntian.