Insurance Europe s’inquiète des initiatives de Bruxelles en matière d’épargne

Le débat sur les rétrocessions en matière de distribution de produits d’épargne continue. Dans le cadre d’une consultation menée par la Commission européenne visant la stratégie sur l’investissement de détail (RIS, pour Retail Investment Strategy), Insurance Europe a émis des doutes sur le texte. La fédération regroupant les associations professionnelles européennes des assureurs estime que certains points pourraient «compliquer la tâche des consommateurs en matière d’investissement, les décourageraient de le faire ou les inciteraient à acheter le produit le moins cher, plutôt que le meilleur».

Présentée en mai dernier, cette proposition législative veut apporter des modifications aux directives européennes (DDA, MIF, OPCVM, AIFMD, PRIIPs). Elle comporte plusieurs volets dont le plus connu porte sur des révisions des directives MIF et DDA. La RIS envisage ainsi interdire les rétrocessions lors de la vente de produit d’épargne n’impliquant aucune relation entre un conseiller et son client. En contrepartie, les ventes conseillées devront faire l’objet d’une évaluation appropriée ou d’une recommandation visant à trouver le meilleur rapport coût-efficacité, mais aussi présenter au moins une autre option moins chère à son client.

La fédération déplore cette nouvelle mesure qui, selon elle, s’écarte de l’objectif premier de la RIS : améliorer l’accès des particuliers à l’investissement. Ainsi, elle recommande de ne pas interdire les rétrocessions sur les ventes non conseillées qui impliquent un test d’adéquation. «Dans l’ensemble, les mesures (…) ne rendront pas l’investissement plus accessible, car il sera difficile, voire impossible, pour les consommateurs d’envisager de faire des achats et de prendre des décisions d’investissement sans avoir à payer de frais initiaux».

En ce qui concerne la vente impliquant un échange entre un conseiller et son client, la fédération s’inquiète des exigences que Bruxelles souhaite imposer. Selon elle, l’obligation de recommander un produit alternatif - moins cher - au client pourrait représenter un danger pour le consommateur non avisé. «Une focalisation excessive sur les coûts comporte le risque que d’autres aspects, inhérents aux produits d’investissement et importants pour les consommateurs, soient négligés. Ces aspects comprennent, par exemple, la sécurité, la qualité des processus commerciaux, la solidité financière du fournisseur du produit ou même les aspects liés à la durabilité. En d’autres termes, l’intérêt des clients est plus large que la seule question des coûts».

Pour finir, la fédération invite la Commission européenne à laisser le libre choix aux États membres de restreindre ou d’interdire le paiement par rétrocessions.



Un délai de revoyure trop optimiste

Lors de la présentation du texte initial en mai dernier, la Commission européenne s’était engagée à évaluer l’effet des mesures proposées dans un délai de trois ans après son entrée en vigueur. Or, pour Insurance Europe, ce laps de temps n’est pas assez long, en particulier pour les petites et moyennes entreprises. Elles «ont besoin de temps et d’une clarté et d’une certitude juridiques suffisantes pour mettre en œuvre les nouvelles exigences et adapter leur infrastructure, leurs technologies de l’information et leurs processus de distribution», explique la fédération dans sa note.

Dans un de ses derniers rapports, l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (EIOPA) avait soutenu cet argument en admettant que même un délai de cinq ans serait encore trop restreint.