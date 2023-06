Masteos crée son réseau de mandataires

La proptech Masteos lance son réseau de mandataires spécialisés dans l’investissement locatif. Elle vise 90 recrutements en France et 18 en Espagne d’ici fin 2024. Son objectif est d’accélérer son déploiement dans de nouvelles zones, en réponse à la contraction du marché immobilier dans l’hexagone. Ainsi, d’ici la fin de l’année prochaine, 100 zones devraient être couvertes en France (contre 20 aujourd’hui) et 20 en Espagne (contre 3 actuellement). «Notre expansion territoriale s’inscrit dans la tendance du monde du travail, qui privilégie de plus en plus l’autonomie et la flexibilité. Cette évolution correspond également aux attentes de nos clients, désireux d’investir dans une gamme plus large de villes et d’être en contact direct avec l’expert de chacune», explique Geoffroy Reiser, directeur du développement France et Espagne de Masteos.

Chaque mandataire se verra attribué une zone exclusive de 250.000 habitants. Au-delà du sourcing de biens et d’investisseurs, ils pourront être rémunérés pour des missions annexes, comme le suivi des travaux, la gestion locative ou bien encore la prescription de solutions d’ameublement.

Le renforcement du maillage territorial de Masteos, à la fois en Espagne et en France, suit la levée de fonds de 12 millions d’euros, menée notamment auprès d’EDF en mars dernier.