Défense et ESG : vers une évolution des mœurs

Avec l’intérêt accru porté au secteur de la défense, la question de sa compatibilité avec une approche ESG (environnement, social et gouvernance) a rapidement émergé. De ce point de vue, les avis ont profondément changé. « Il faut rappeler qu’à la différence du tabac ou du charbon, le secteur de la défense n’a jamais été exclu par principe, relève Damien Mariette. En revanche, la plupart des gestionnaires d’actifs excluent depuis de nombreuses années les émetteurs liés à la production, la vente ou le stockage d’armes non conventionnelles, parmi lesquelles les mines antipersonnel, les bombes à sous-munitions, les armes chimiques ou biologiques. Mais surtout, la question ESG ne se posait pas car il était assez simple de faire l’impasse sur le secteur de la défense par le passé du fait de sa faible croissance. » La situation ayant changé, chaque investisseur et chaque gestionnaire de fonds ont dû faire leur examen de conscience. « Les questions de souveraineté sont indispensables si l’on souhaite être sérieux sur les problématiques de durabilité car il ne peut y avoir de société démocratique et de paix si l’on prive les Etats européens de la possibilité de se défendre », estime Christophe Hautin.

Chez Allianz Global Investors, cette conclusion a chamboulé les pratiques. « Nous avions des exclusions sectorielles sur la défense jusqu’en mars dernier, indique Christophe Hautin. Nous écartions toute société impliquée dans le nucléaire militaire et celles dont plus de 10 % du chiffre d’affaires provenait d’activités dans le secteur de la défense conventionnelle. Cela nous conduisait à exclure la quasi-totalité du secteur européen de l’aéronautique et de la défense. Nous sommes revenus sur cette politique, qui n’est désormais plus en place pour nos fonds article 8. »

Un point de vue de plus en plus partagé par les différentes parties prenantes. « Ce n’est pas un secteur comme un autre mais il peut s’insérer dans une dynamique de durabilité, plaide Raphaël Thuin. Après tout, il est aligné avec l’Objectif de développement durable (ODD) numéro 16 de l’ONU, qui vise la paix dans le monde. »

La « normalisation » du secteur aux yeux de l’industrie financière ne signifie pas pour autant que tout cadre a disparu. Simplement, l’analyse ESG menée sur les acteurs de la défense est désormais assez similaire à celle réalisée au sein des autres secteurs. « Comme dans n’importe quelle industrie, il existe des risques spécifiques que nous évaluons pour déterminer si une société est investissable ou non », explique Damien Mariette.

Un regard particulier est porté sur la gouvernance, particulièrement sensible au sein des entreprises de ce secteur, avec des problématiques de transparence, de corruption, etc. « Il est nécessaire de faire une distinction selon le type d’armement produit et d’appliquer une politique d’exclusion sur les armes controversées, prévient Raphaël Thuin. Il faut aussi prendre en compte les spécificités du secteur, en portant une attention soutenue aux clients finaux, aux process de bonne gouvernance et d’anti-blanchiment, etc. » Une vigilance qui contraint les processus d’investissement mais qui permet aux sociétés de gestion d’investir dans la défense sans trahir leurs engagements.

