Le président de Century 21 évoque «l’atroce ironie» du marché immobilier

Une marche arrière et forcée... Le réseau d’agences immobilières Century 21 a présenté lundi 26 juin ses chiffres du premier semestre (S1). Sans surprise, ils ne sont pas très bons : les ventes sont en repli de 14% par rapport au S1 2022. La faute aux prix qui peinent à s’ajuster aux difficultés de financement des Français. Ceux des appartements sont en légère baisse (-1,7%, 4.198 euros/m²), mais ceux des maisons ont augmenté de 0,9% (2.636 euros/m²). « On est loin de l’autorégulation ! a appuyé Charles Marinakis, président de Century 21, lors de la conférence de presse. Contrairement à ce que pense le gouvernement, la baisse des taux a toujours profité aux vendeurs, pas aux acheteurs. » Il en veut pour preuve la comparaison de l’évolution des taux avec les prix moyens d’acquisition depuis 2012 (voir ci-dessous). « Le rééquilibrage du marché sera long, il faudra être patient », a-t-il prévenu. Pour compenser la hausse des taux d’intérêt et resolvabiliser une partie des ménages, il estime que les prix devraient baisser de 10% à 12%. Vraisemblablement, la baisse devrait plutôt être autour des 6% d’ici la fin de l’année a-t-il précisé.

Pour tenter de suivre, les acquéreurs ont peu d’options : remettre au pot ou faire des compromis. Sur le premier point, l’apport moyen a bondi de 60% pour représenter à présent 35% du prix d’achat d’un bien. « Ces 35% ne sont qu’une moyenne qui cache de fortes disparités car tout le monde n’est pas capable de mobiliser une telle somme », a souligné Charles Marinakis. Ceux-là n’ont d’autres choix que de jouer sur leur dernier levier : la surface.

Les acquéreurs ont ainsi concédé 4,6% de m² pour les maisons et 1,9% pour les appartements à l’échelle nationale. « C’est une atroce ironie ! a appuyé Charles Marinakis. A la sortie du Covid, les Français sont massivement partis en région, à la recherche de m² supplémentaires, de jardin… Aujourd’hui ils sont obligés de revenir en arrière ». Autre conséquence : la raréfaction des employés et ouvriers parmi les acquéreurs. Leur part a diminué de 7,5% sur la France entière.

La Normandie bloquée, Paris en baisse

En attendant que l’offre s’ajuste à la demande, certains marchés se retrouvent bloqués. Cela se voit particulièrement en Normandie, qui vire au rouge. Les prix continuent d’augmenter (+2,4% pour les maisons soit 2.063 euros/m² et +10% pour les appartements, soit 3.529 euros/m²), les délais s‘allongent (entre 10 et 14 jours supplémentaires) et la superficie aussi (+2,4 m²pour les maisons mais -3m² pour les appartements). Logiquement, les ventes se retrouvent au point mort et s’effondrent de 27,5% au premier semestre.

A Paris aussi les choses se gâtent. Les ventes ont diminué de 14,1% et les prix de 6,1% (9.843 euros/m²). Les délais de vente se sont allongés pour atteindre 88 jours en moyenne.

A retenir

Les chiffres du premier semestre de Century21

-14% de ventes entre le S1 2022 et le S1 2023

-18,4% de pouvoir d’achat immobilier pour les ménages

Prix des appartements : -1,7% (4.198 euros/m²)

Prix des maisons : +0,9% (2.636 euros/m²)