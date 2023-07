Le gouvernement veut simplifier la rénovation énergétique des logements

Après l’effet « pschitt » du Conseil national de la refondation (CNR) portant sur le logement, le gouvernement s’attaque à la rénovation énergétique.

Le 28 juin dernier s’est tenue la réunion de lancement du comité interministériel «Je rénove mon logement». Il vise à simplifier le parcours de rénovation auxquels sont soumis les ménages, bien trop souvent semé d’embûches. Il suit un double objectif : assurer un maillage de tout le territoire d’ici 2025 avec 2.600 points d’information et conseil «France Renov» et sécuriser davantage le parcours usager en accentuant notamment la lutte contre la fraude.

«Depuis 2020, près de 2 millions de dossiers MaPrimeRénov’ ont été déposés, rappelle le ministère de la Transition écologique dans un communiqué. Si une très grande majorité des usagers sont satisfaits du service public unifié France Rénov lancé en 2022, les efforts doivent être poursuivis pour améliorer encore leur accueil, ainsi que l’information et l’accompagnement qui leur sont proposés.» Et pour cause : en décembre dernier, la Défenseure des droits rappelait l’Anah à l’ordre pour des dysfonctionnements dans le processus de demandes et le versement effectif de MaPrimeRénov’. Cette dernière a vu son budget augmenter à 2,5 milliards d’euros pour cette année, avec l’objectif d’être distribuée à 700.000 bénéficiaires.

Le comité «Je rénove mon logement» est piloté par plusieurs ministres. Celui de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, Christophe Bechu, celle de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, le ministre de la Transformation et de la Fonction publiques, Stanislas Guerini et le ministre délégué chargé de la Ville et du Logement, Olivier Klein.

Deux chantiers ont été lancés à la suite de sa première réunion et dont les résultats doivent être présentés à la Première ministre d’ici la fin de l’année :



La formation des conseillers des maisons France services pour assister les ménages dans leur demande d’aide pour bénéficier des dispositifs : France Renov’ et MaPrimeAdapt’

Le raccordement de France Renov’ à France Connect+ assurant une meilleure sécurité de la démarche pour les usagers.

Sa création fait suite au septième Comité interministériel du 9 mai dernier, au cours duquel la Première ministre Elisabeth Borne a lancé une « nouvelle méthode d’action gouvernementale visant à réduire la complexité administrative et simplifier la vie des usagers », peut-on lire dans un communiqué du ministère de la Transition écologique. Il se réunira désormais plusieurs fois par an pour suivre l’avancée des chantiers et travailler à l’amélioration du parcours des usagers.