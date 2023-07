Le gouvernement mène la charge contre les meublés touristiques

Après les réactions mitigées sur le résultat du Conseil national de la refondation (CNR) portant sur le logement, le gouvernement montre les muscles.

Il a présenté mardi 18 juillet en fin de journée une palanquée de 14 mesures visant à lutter contre l’attrition des logements permanents en zones touristiques. Le résultat des réflexions d’un groupe de travail, constitué d’acteurs publics, privés et de représentants de collectivités locales, qui s’était penché sur le sujet.

Le gouvernement a décidé de mettre fin à un des principaux angles morts de la loi Climat & résilience : les meublés touristiques. Jusque-là, les logements E, F et G loués en court séjour échappaient au calendrier d’interdiction de location qui a tant fait hurler les bailleurs privés. Un «trou dans la raquette» dénoncé à plusieurs reprises par les sénateurs, comme l’expliquait la rapporteur du volet logement de la loi au Sénat, Dominique Estrosi Sassone dans nos colonnes récemment.

Trop contents de pouvoir échapper à l’obligation de rénover leurs vieilles passoires, certains bailleurs privés trouvaient dans les plateformes type Airbnb une porte de salut…Que le gouvernement referme avec fermeté et flexibilité. L’obligation ne s’imposera pas unilatéralement à l’ensemble des logements loués en courte durée. Les maires ont les cartes en mains et décideront de faire entrer, ou non, les biens situés sur leur territoire dans le cadre de la loi Climat et résilience.

Du côté du ministère du Logement, on explique ce choix par la volonté de «respecter les spécificités territoriales» : «Il faut trouver un équilibre entre les zones tendues, où les logements permanents sont nécessaires pour retrouver des prix corrects, et les zones rurales, où la location de courte durée est parfois la seule issue pour soutenir le tourisme local. Les maires sont les plus à-mêmes de prendre les décisions qui correspondent le mieux à leur territoire», confie l’entourage du ministre Olivier Klein.

Les plateformes mises à contribution et un contrôle renforcé

D’autres mesures annoncées hier visent à renforcer le contrôle des locations touristiques par les collectivités. Le gouvernement veut créer une plateforme unique, rassemblant les données nécessaires à une bonne régulation de manière centralisée et standardisée. Ces informations devront être collectées et transmises par les plateformes elles-mêmes. La création de cette plateforme devrait être instaurée le projet de loi visant à sécuriser et réguler l’espace numérique, au premier trimestre 2024.

Le groupe de travail a également proposé de créer une base unique, rassemblant le numéro d’enregistrement des logements avec leur numéro fiscal. «Le croisement des données fiscales et administratives améliorera l’identification des particuliers et des sociétés ne se conformant pas à la réglementation», écrit le gouvernement dans son dossier de presse.

En parallèle, la procédure de changement d’suage des biens se voit moderniser et simplifier. Les communes pourront faire valoir l’usage en cours après 1970, et non plus seulement avant le 1er janvier 1970, ce qui est le cas actuellement. Cette simplification vise à accélérer la résolution de contentieux engagés avec des propriétaires en infraction avec la réglementation.



2.250 nouvelles communes deviennent zones tendues

Comme annoncé lors de la restitution du CNR logement, le périmètre «zones tendues» s’étend.

2.544 nouvelles communes rejoignent la liste, portant le nombre total à 3.693. Un décret publié dans les prochains jours détaillera la liste complète, pour une entrée en vigueur le 1er janvier 2024. Les nouvelles entrantes obtiendront ainsi la possibilité de majorer la cotisation de taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS) jusqu’à 60% ou d’appliquer la taxe nationale sur les logements vacants (TLV). Les communes concernées ont jusqu’au 1er octobre prochain pour se décider.

A noter également que les plafonds de LocAvanatges en zones tendues seront revus à la hausse le 1er janvier prochain, afin de «mieux prendre en compte la dynamique de hausse des loyers» et de «rendre le dispositif plus adapté et plus incitatif» dans l’objectif de le massifier, justifie le gouvernement.