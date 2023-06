L’Anacofi réagit au rapport de l’Autorité de la concurrence sur les entremetteurs immobiliers

L’Anacofi et son pôle immobilier, l’Anacofi Immo, sont revenues sur le rapport de l’Autorité de la concurrence sur l’entremise immobilière, publié début juin et qui épinglait notamment des taux de commission bien supérieurs à la moyenne européenne (5,78% TTC en 2022 contre 4%TTC).

L’association a adressé une lettre ouverte à plusieurs représentants des pouvoirs publics (la Première ministre Elisabeth Borne, le ministre du Logement Olivier Klein et même le garde des sceaux Eric Dupont-Moretti, entre autres).

L’Anacofi est ainsi revenue sur plusieurs critiques et propositions émises par l’Autorité. De façon étonnante, les taux de commission ne sont abordés qu’en fin de courrier. Dans son rapport, l’Autorité de la concurrence écrivait que faire revenir ces derniers dans la moyenne européenne permettrait la réalisation d'économies de 2,9 milliards d’euros. « Nous souhaitons préciser que ce gain pourrait également être très facilement atteint par une réduction de la taxe des droits de mutation, qui rappelons-le, ont rapporté près de 20 milliards d’euros à l’Etat (soit des DMTO [droits de mutations à titre onéreux, ndlr] à 5% au lieu de 5.8%) », répond l’Anacofi.

L’association rappelle également dans son courrier que l’Autorité a noté que « les professionnels français de l’entremise immobilière réalisent un taux de marge moyen à 14%, soit parmi les plus bas et bien inférieur à la moyenne de l’UE (35% en Allemagne et en Italie ; 40% au Royaume-Uni) : un impact sur leur CA serait donc directement destructeur d’emplois ».

L’Anacofi s’oppose en revanche à la recommandation de ne pas conditionner l’obtention de la carte professionnelle à la détention de trois années d’études supérieures dans une spécialité économique, juridique ou commerciale. En revanche, il lui semble « dans l’air du temps » d’assouplir et d’harmoniser la durée d’expérience professionnelle mentionnée à l’article 14 du décret de 1972, et de la fixer à 4 ans, quel que soit le statut du professionnel concerné (cadre, emploi subordonné ou personne habilitée par un titulaire de carte).

Autre point de friction : la distorsion de concurrence créée par l’arrivée de nouveaux acteurs sur le marché, tels que les ibuyers et coachs immobiliers. L’Anacofi plaide pour qu’ils soient soumis à la loi Hoguet, aux même titres que les entremetteurs historiques, « afin qu’ils soient dans l’obligation des mêmes mises en œuvre de moyens, de compétences, et de devoir de conseil », écrit-elle dans sa lettre ouverte.