Un cercle vertueux ou vicieux ? La remontée du taux d’usure s’accélère, portée à la fois par sa mensualisation, mais aussi par la hausse des taux d’intérêt.

Bercy a publié au Journal Officiel les taux d’usure applicables aux crédits à l’habitat à partir du 1er juillet prochain. Ils s’élèvent à 5,09% pour ceux de 20 ans et plus, 4,84% pour ceux entre 10 et 20 ans et 4,11% pour les moins de 10 ans. Pour le courtier Vousfinancer, le plafond des 5% n’avait pas été atteint depuis 2012. Sa directrice générale Julie Bachet pointe une accélération de la remontée, portée par une forte hausse des taux d’intérêt pratiqués par les banques ces dernières semaines. « Sans la décision de [le] réviser mensuellement il serait actuellement à 4,5% », écrit-elle dans une note.

En place depuis le 1er février dernier, la mensualisation du taux d’usure semble bien montrer son impact sur le coût du crédit. La remontée des taux d’intérêt, permise par celle du taux d’usure, s’accélère… accélérant de fait la hausse du taux d’usure mois après mois.

Les taux moyens pratiqués en juin relevés par Vousfinancer sont 3,6% sur 15 ans, 3,8% sur 20 ans et 4% sur 25 ans.