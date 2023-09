Trade Republic rend le marché obligataire accessible à partir d’un euro

La plateforme d’épargne européenne propose plus 500 obligations d’Etat et d’entreprise dans lesquelles il est désormais possible d’investir de manière fractionnée à partir d’un euro et sans frais variables.









Trade Republic rend l’investissement en obligations presque aussi accessible que celui des marchés actions. La société d’investissement allemande permet désormais d’investir dans plus de 500 obligations d’Etat ou d’entreprise liquides à partir d’un euro. «Les obligations exigent généralement un investissement minimum de 1.000 euros, ce qui les rend inaccessibles à la plupart des épargnants. Par ailleurs, le marché obligataire est complexe à comprendre et il est souvent difficile de trouver des produits liquides», explique la plateforme d’épargne en ligne dans un communiqué. L’initiative va permettre aux épargnants d’accéder au marché obligataire sans l’intervention d’une banque ou d’un conseiller. Concernant les frais de courtage, ils s’élèvent à un euro par transaction, quel que soit l’actif ou le montant placé. A lire aussi: Enfin, «à compter du 1er octobre 2023, Trade Republic transfèrera à tous clients existants et nouveaux, 4% d’intérêts par an brut sur leurs espèces non investies, via ses banques partenaires , jusqu’à 50.000 euros par compte», précise la note.



Un évènement L’AGEFI FORUM GOUVERNANCE DES CONSEILS D'ADMINISTRATION & ASSEMBLEES GENERALES 2023 S’inscrire