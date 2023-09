Ramify accélère sur le private equity

Ramify veut participer à la démocratisation du capital investissement. La jeune pousse lance une nouvelle offre de gestion pilotée permettant aux particuliers d’accéder simultanément à des ETF (actions et obligations), du fonds en euros, des SCPI et dorénavant du private equity. «Ramify a été conçue comme une banque privée en ligne pour proposer des stratégies d’investissement sur-mesure et multiproduits», explique Olivier Herbout, chief investment officer et co-fondateur de Ramify.

L’offre est accessible à partir d’un portefeuille global de 50.000 euros et permet d’investir en private equity dès 5.000 euros. Il est ainsi possible d’investir dans le Millésime 2023 d’Altaroc jusqu’alors réservé à des investisseurs avertis avec un minimum de 100.000 euros ou dans Eurazeo Private Value 3, un fonds de dette européenne nécessitant jusque-là un ticket d’entrée de 20.000 euros.

La plateforme digitale applique sur ce type de gestion un niveau de frais de 1,3%.