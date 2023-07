Les placements des assureurs français reprennent des forces

Les placements financiers des assureurs reprennent des couleurs. La Banque de France a annoncé une hausse de 53 milliards d’euros de l’encours de placements financiers au premier trimestre 2023. Une progression positive, mais encore insuffisante pour rattraper les baisses enregistrées sur l’année 2022. Pour rappel, la valeur cumulée des placements financiers des assureurs français a baissé de plus de 430 milliards d’euros sur cette période.

La progression enregistrée en ce début d’année 2023 s’explique en grande partie par une revalorisation positive des placements de 39 milliards d’euros et dans une moindre mesure, des flux nets de placements positifs à 14 milliards d’euros.

Le retour du marché action

Dans le détail, les effets positifs de valorisations des placements proviennent principalement de la hausse des marchés actions et la baisse des taux long français. Sur cette première partie d’année, les parts d’organismes de placement collectif (OPC) non monétaires affichent une progression de 16 milliards d’euros et les titres de créances augmentent de 15 milliards d’euros, portés par une baisse de 32 points de base des Obligations assimilables au Trésor (OAT) 10 ans sur la période.

Concernant les flux nets de placements, ils concernent essentiellement les parts d’OPC monétaires, ainsi que la monnaie et les dépôts. Ils représentent un flux entrant positifs de 21 milliards d’euros. Ils sont contrebalancés par les ventes nettes d’actions cotées et de titres de créance à court terme – qui s'élèvent respectivement à cinq et trois milliards d’euros. Sur cette période, les achats nets de titres s'élèvent à huit milliards d’euros et se portent sur les titres résidents (+10 milliards d’euros) tandis que les titres émis par les non-résidents reculent (-2 milliards d’euros).