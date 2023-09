Exclusif Patrimonia : Les CGP renforcent leur pouvoir d’attraction auprès des sociétés de gestion

Son périmètre est connu. Estimé à plus de 4.600 milliards d’euros à la fin de l’année dernière. Mais au sein même de cette enveloppe qui constitue le patrimoine financier des ménages en France, la situation ne cesse d’évoluer. La mue en réalité ne date pas d’hier mais semble s’accélérer, sous de multiples coups de butoir si l’on en croit la dernière analyse du cabinet en stratégie Indefi, à laquelle l’Agefi Patrimoine a eu accès.

Axée sur le marché de l’épargne gérée en France et l’essor de la distribution indépendante, l’étude en question constate en premier lieu la nette baisse de la part occupée par l’épargne gérée. Cette dernière qui englobe les produits distribués auprès de clients individuels et offrant aux intermédiaires financiers une rémunération calculée sur les encours, est passée de 58% au cours des cinq dernières années, à 51% aujourd’hui. L’effet marché est à prendre en compte, notamment en 2022 mais ce sont surtout les produits liquides – comptes à termes, épargne réglementée, etc – qui ont su capter plus de 75% des flux nets d’épargne sur la période 2018-2022, selon l’étude. Indefi souligne d’autre part l’apparition de nouvelles formes de concurrence : neobrokers, financement participatif, plateformes de négociation d’actifs digitaux et autres «placements alternatifs» ont ainsi drainé près de 40 milliards d’euros d’encours à fin 2022. «Ce chiffre est à lire en regard des 125 milliards d’euros de «manque à gérer» pour l’industrie, résultant de sa perte de compétitivité, une fois retraité l’effet marché», précise l’étude.

Un voile sur le tableau

Pour autant, au sein de l’épargne gérée, la gestion d’actifs tire son épingle du jeu. En intégrant la caractéristique du marché de l’épargne français où l’assurance vie reste prépondérante, avec un encours de 1.900 milliards d’euros - dont 437 milliards pour les unités de compte – il ressort que les nouvelles tendances telles que l’essor rapide des plans d’épargne retraite, le développement de la gestion sous mandat via des fonds d’investissement ou celui des gestions pilotées ont participé au gain de part de marché des activités de gestion d’actifs au sein des dispositifs d’épargne gérée.

Reste que l’évolution de la situation économique est venue jeter un voile sur le tableau. L’étude revient notamment sur les fonds immobiliers et sur l’année charnière cette année avec une revalorisation à la baisse des valeurs nette d’inventaire (VNI) et des demandes de rachat en forte hausse. L’essor «fulgurant» des offres de fonds non cotés pourrait aussi désormais souffrir du tarissement de la liquidité des assureurs et de l’arbitrage vers des supports obligataires de nouveau attrayants auprès de la clientèle patrimoniale et retail. Indefi évoque également le plafonnement des OPC liquides de gestion active ainsi que le fort développement de la distribution de produits structurés.

Outre ces points liés à la situation économique et l’évolution des marchés, l’étude revient sur le poids de la réglementation. En question la «désinflation compétitive» de l’assurance vie orchestrée par le régulateur dans le prolongement de la publication par la Commission européenne en mai dernier de sa Retail Investment Strategy.

Architecture ouverte en progression

Dans cet environnement en mutation rapide, l’analyse relève néanmoins des points positifs pour la gestion d’actifs. Tout d’abord, un marché de l’architecture ouverte en progression de +6,3% en moyenne par an sur les cinq ans sous observation, estimé aujourd’hui à fin 2022 de 240 milliards d’euros. Dans ce cadre, les canaux de distribution indépendante ont capté plus de la moitié de cet accroissement (+25 milliards d’euros sur 50 milliards d’euros), offrant, selon Indefi, à l’industrie « une éclaircie appréciable ».

L’étude voit également dans l’essor de la distribution indépendante un indéniable atout. Outre le segment les réseaux assurantiels dits indépendants représentant 93 milliards d’euros d’épargne gérée, mais en très faible progression (+0,1% par an) sur cinq ans, ce sont les CGP qui retiennent l’attention. Fin 2022, ils conseillaient près de 161 milliards d’euros d’épargne gérée (+5% par an depuis 2018) et en intermédiant un peu plus de 7% du marché, disposent d’une nette marge de progression.

A charge cependant pour les sociétés de gestion d’appréhender les mutations que connait ce secteur avec une phase de consolidation du marché et d’enjeux réglementaires qui appellent à une évolution des modes de relation clients. L’intérêt pour les asset managers est évident puisque ces canaux se distinguent par des taux d’architecture ouverte proches de 100%, et représentent déjà 40% des 240 milliards d’euros des fonds distribués en architecture ouverte en France.

Enfin, dans un autre genre, les intermédiaires digitaux captent plus de 30 milliards d’euros en affichant une croissance de +30% par an sur la période. Pour les sociétés de gestion, conclut l’étude, il est également urgent de définir une stratégie d’expansion gagnante dans ce nouvel environnement, qui passera par l’innovation produits et, probablement, par des partenariats stratégiques et/ou capitalistiques.

