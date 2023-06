Cinq professionnels créent une plateforme pour répondre aux nouvelles exigences durables

Un nouveau groupe voit le jour. Créé par Philippe Dié, Olivier Wagnon, Michel Camilleri, Simon et Jean Gout, Opahle® s’adresse aux CGP, banques privées, institutionnels, CIF, family office. Via une plateforme digitale, il propose une gamme de solutions patrimoniales responsables en gestion d’actifs, assurance-vie, prévoyance et retraite, des assurances responsables et mutualisées (collectives et IARD) ainsi que des fonds exclusivement ESG. Ses clients disposent d’un espace dédié où ils pourront importer les informations de leurs clients, créer des portefeuilles ciblés, bénéficier d’un support pour respecter les obligations légales (lettre de mission, lettre d’adéquation, document LAB /TRACFIN, accès à la signature électronique, …), et automatiser différentes tâches (alerte, … ), détaille un communiqué.

Dans le détail, des services et conseils personnalisés sont également accessibles dont l’outil « Opahle ESG Manager® » pour éditer les questionnaires ESG, l’allocation financière correspondante ainsi que les rapports ESG respectant les obligations réglementaires, des décryptages Eco & Bourse avec des analyses de marché et des notifications achats/ventes en temps réel, la construction et la gestion d’actifs via l’assurance-vie, des conseils sur les OPCVM et ETF, la mise en place de mandats, FID, FIC, Fonds dédiés, l’analyse fondamentale et technique sur titres et titres vifs (assurance vie, PEA, Comptes titres et NC), …

Nous traitons quotidiennement 1,4 millions de données de plus de 60.000 entreprises et Opalhe ESG Manager a été pensé et développé pour répondre aux besoins des institutionnels (banques, assurances,…) autant qu’à tous les professionnels du patrimoine (CGP, CIF, Family Offices,…). Il donne accès aux informations ESG des fonds et des portefeuilles géré, et fourni une note ESG fiable à vos clients, explique Simon Gout.

A noter que les services proposés sur la plateforme qui ne prend aucune commission sur la vente de produits sont accessibles sur abonnement via 3 offres : « Opahle® ESG Manager », « Opahle® Premium » et « Opahle® Expert ».

Au cours du second semestre 2023, le groupe entrend poursuivre son développement en diversifiant et complétant sa gamme de solutions notamment dans le secteur de l’immobilier, mais aussi en créant de nouveaux outils et en développant des partenariats en France et en Europe.