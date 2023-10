Auris Gestion se tourne vers le private equity secondaire

Les initiatives pour ouvrir la classe d’actifs private equity aux particuliers se multiplient. Auris Gestion, une société de gestion ciblant plus particulièrement les conseillers en gestion de patrimoine (CGP) et les family offices, vient de lancer un fonds baptisé «Hope 2029» (High Opportunities Private Equity 2029) et centré sur le marché secondaire. Destiné principalement aux particuliers, ce dernier sera accessible à partir de 100.000 euros. Pour lancer ce nouveau produit, un partenariat a été mis en place avec Flexstone Partners, un gérant affilié à Natixis Investment Managers qui aura en charge la gestion financière de HOPE 2029. Avec 10 milliards de dollars d’encours, ce spécialiste du small & mid market (valeur d’entreprise de 50 à 500 millions d’euros et fonds jusqu'à 1,5 milliard d’euros) déploie des stratégies de fonds de fonds, de co-investissement et de secondaire. «Le choix s’est porté sur Flexstone Partners car nous avions déjà travaillé ensemble pour le compte des familles et investisseurs institutionnels, clients du groupe », précise Sébastien Grasset, directeur général d’Auris Gestion. Les conseillers en gestion de patrimoine et les family offices qui commercialiseront Hope 2029 seront rémunérés avec des droits d’entrée plus des rétrocessions.



Un contexte de marché porteur

La société de gestion comptant une soixante de personnes et 3,5 milliards d’euros d’encours se tourne vers le private equity secondaire notamment en raison de son attrait dans le contexte de marché actuel. Pour rappel, la stratégie secondaire dans le private equity consiste, pour un fonds, soit à racheter une ou plusieurs participations dans des fonds de private equity détenu par un investisseur, soit en reprenant dans une structure dédiée une ou plusieurs entreprises détenues par un même fonds. Tout l’intérêt de ces opérations réside dans la décote sur la valeur de ces actifs. Une étude de la banque d’affaires Jefferies précise que la décote était à fin 2022 de 13% sur le segment du capital transmission (LBO). La mauvaise année boursière 2022 a conduit les investisseurs institutionnels à rationaliser leur portefeuille de private equity par des cessions sur le marché secondaire. Cela a engendré un déséquilibre entre l’offre et la demande. Une autre banque d’affaires Evercore table, en 2023, sur des volumes de transactions secondaires autour de 150 milliards de dollars, soit un record historique depuis 2008.

Une quinzaine de fonds ciblés

A l’issue de la période d’investissement de 24 mois, le portefeuille de Hope 2029 comptera une quinzaine de fonds sous-jacents situés à 50% en France, jusqu'à 30% en Europe du Nord et jusqu'à 20% aux Etats-Unis. Chaque opération sera réalisée en co-investissement avec les fonds secondaires de Flexstone Partners. «La stratégie du fonds se veut défensive avec un accent mis sur le capital transmission et sur le capital développement dans le marché small et mid cap et une diversification sectorielle», ajoute Sébastien Grasset. La période de levée de fonds devrait durer entre novembre et mars prochain avec un objectif de collecte entre 25 et 30 millions d’euros. Pour les clients finaux, l’investissement sera appelé en une fois comme c’est souvent le cas pour ce type d’initiatives (Oddo BHF ou Eurazeo). Il n’y aura pas de mécanisme d’appel de fonds successifs pour les particuliers. Enfin, les performances attendues sont un multiple d'1,6 fois net de frais pour un TRI net entre 12 et 13%.