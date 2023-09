L’assurance-vie évolue en dents de scie après une décollecte en juillet

Montagnes russes. Après un mois de mai passé en terrain négatif, le support affichait en juin une collecte nette positive de 1,7 milliard d’euros avant de repasser en zone rouge en juillet. Sur le mois, le support d’épargne enregistre une décollecte d’un milliard d’euros. Les cotisations s’établissent à 12,1 milliards d’euros, en légère hausse de 1% tandis que les prestations versées aux épargnants s’élèvent à 13,1 milliards d’euros, soit une progression de 16% par rapport à juillet 2022.

«Les versements de prestations sont en augmentation parce que cette épargne permet aux Français de faire face aux difficultés économiques actuelles. En plus de l’inflation, la conjoncture immobilière et les conditions d’accès à l’emprunt conduisent naturellement à faire appel à un apport personnel plus important», explique Franck Le Vallois, directeur général de France Assureurs. Ainsi, 10,3 milliards d’euros ont été retirés du fonds en euros et 2,8 milliards d’euros des prestations versées sur le mois de juillet sont issus des unités de compte. Sur les sept premiers mois de l’année, elles s’élèvent à 90,6 milliards d’euros, soit une hausse de 19% à la même période en 2022.

A lire aussi:

Pour autant, la collecte nette cumulée depuis le mois de janvier reste positive, à 3,7 milliards d’euros. «C’est également une preuve de sa solidité dans un environnement macroéconomique qui incite moins à épargner à long terme», souligne le directeur général de la fédération. Sur l’année, les cotisations sont en hausse de 4,6 milliards d’euros et atteignent 93,7 milliards d’euros. Une croissance portée à la fois par les cotisations en euros (+5 %) et par celles en unités de compte (+6 %). L’encours continue aussi sa progression (+3,5%) et s’élève fin juillet à 1.916 milliards d’euros.

L’encours du PER individuel dépasse 44 milliards d’euros

De son côté, le plan d’épargne retraite (PER) assurantiel poursuit sa montée en puissance. France Assureurs a dénombré, fin juillet, un total de 5,1 millions de bénéficiaires pour un encours de 67,7 milliards d’euros. Le PER individuel représente à lui seul 44,4 milliards d’euros d’encours.

Sur le mois de juillet, la collecte nette s’établit à 3,3 milliards d’euros. Les cotisations sont en hausse de 15%, à 675 millions d’euros, tirées par 55.700 nouveaux assurés enregistrés sur le mois. Dans le même temps, 8.200 épargnants ont transféré 219 millions d’euros d’anciens contrats d’assurance retraite vers ce type de support. Depuis le début de l’année 2023, les cotisations versées s’élèvent à 4,7 milliards d’euros pour 503.200 nouveaux souscripteurs.