L’assurance-vie devrait être à l’abri du retournement de la pierre papier

L’assurance-vie ne tremble pas face aux récentes annonces de dévalorisation du prix de sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) du marché. L’environnement économique instable de ces deux dernières années a pourtant poussé les épargnants à se tourner vers ce type de supports réputés pour leur stabilité, mais contrairement au marché en direct, ce véhicule devrait permettre de faire face à un risque d’illiquidité limité.

«Les produits immobiliers en assurance vie subiront comme le reste du marché, une perte de valorisation s’il y en a une, mais le risque de liquidité est sous contrôle puisque l’assureur en a la charge, non pas la société de gestion comme pour le marché en direct ou pour les organismes de placement collectif immobilier (OPCI) et les sociétés civiles immobilières (SCI) détenues au sein du contrat», explique Sonia Fendler, présidente d’Altixia Reim.

En quelques semaines, AEW Patrimoine, Amundi Immobilier et BNP Paribas REIM ont annoncé une dévalorisation du prix de certaines de leurs SCPI pouvant aller jusqu’à 17% pour l’une d’entre elles. Au total, cinq supports ont été concernés.

Tous étaient référencés et accessibles via un contrat d’assurance-vie. Et bien que l’assurance-vie ne représente encore qu’une part minoritaire de la collecte des fonds immobiliers du marché, elle n’a cessé d’augmenter. Même son de cloche concernant l’encours de l’assurance-vie : «nous n’avons pas de chiffre récent quant à la part de l’immobilier au sein de l’encours de l’assurance-vie, mais elle ne doit pas dépasser 10%», estime Pierre Garin, directeur du pôle immobilier chez Linxea.

Les bureaux, un marché à deux vitesses

La situation actuelle pourrait également pousser les épargnants à des retraits massifs. Mais là encore, le marché y croit peu. «Il est encore trop tôt pour le dire, mais je ne pense pas que le marché va faire face à des retraits massifs, explique Pierre Garin. Les SCPI sont des supports de long terme et le niveau de frais d’entrée élevé appliqué sur la majorité d’entre elles a un effet dissuasif».

De plus, les modalités de souscription et notamment de sortie sont différentes en fonction des contrats. Certains assureurs appliquent des pénalités aux épargnants en cas de retrait prématuré, un moyen supplémentaire de déjouer les sorties opportunistes.

«Aujourd’hui, ce sont avant tout les actifs Core et Core+ qui souffrent. Ils ont été achetés dans le passé à des taux très bas et subissent d’autant plus fortement la comparaison avec les taux actuels. Rappelons aussi que les actifs concernés par cette dévalorisation sont principalement tournés vers des bureaux, qui plus est des bureaux situés en périphérie des villes. Les institutionnels sont déjà sortis massivement de ces véhicules», observe Sonia Fendler.

En effet, le marché n’a pas attendu pour ralentir la cadence. Alors que les fonds immobiliers affichaient un record de collecte en 2022 - plus de 16 milliards d’euros -, les mois suivants n’ont pas connu le même engouement. Le vent a tourné dès la première partie d’année 2023 avec une collecte en chute de plus de 50% par rapport à la même période en 2022.

Aucun des supports ne résiste, bien que les SCPI affichent une baisse de la collecte (-23%) nettement inférieure à celle enregistrée par les SCI (-66%). «La situation actuelle met fin à un mythe construit durant les années de taux bas qui a laissé croire que l’immobilier est un actif à capital garanti, un support comparable au fonds en euros. Ce n’est pas le cas, c’est bien un actif avec une part de risque et devant être détenu sur du long terme», conclut Sonia Fendler.

Enfin, le contexte actuel pourrait être porteur de nouvelles opportunités sur le marché. L’environnement baissier devrait permettre aux jeunes acteurs qui disposent d’une poche de capital à investir de négocier des conditions avantageuses et ainsi dans le temps long profiter de la reprise du marché.