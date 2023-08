La gestion profilée peine à convaincre

Lorsque la gestion de son contrat d’assurance-vie est confiée à son assureur, seule une vraie prise de risque sur le moyen et long terme semble payante. Entre 2017 et 2022, la performance annuelle moyenne pour un profil épargnant prudent, modéré ou équilibré ne dépasse pas 2,12% net de frais de gestion, selon le site spécialisé sur les assurances de personnes et les placements financiers, Good Value for Money.

Pour les profils les plus risqués, sur les six dernières années, le rendement moyen est compris entre 2,72% et 3,99% par an, net de frais de gestion. Une performance supérieure aux profils les plus prudents, mais encore peu convaincante comparée à l’inflation.

L'étude témoigne de résultats marqués par une certaine volatilité d’une année sur l’autre, même pour les contrats présentés comme affichant le niveau de risque le plus bas. A titre d’exemple, en 2018, le profil de gestion profilée le plus prudent a affiché une performance négative, soit -2,7%, tout comme en 2022, soit -5,7%.

Un avenir avantageux

Or, pour autant, l’avenir de la gestion profilée ne semble pas compromis. Bien qu’affectée par un environnement de marché incertain, elle connait une réelle expansion sur celui de l’assurance-vie, et ce, malgré le désaccord qu’elle crée chez certains intermédiaires. Elle est même appelée à être de plus en plus présente. En effet, via son projet de loi industrie verte, le gouvernement prévoit le référencement – par les assureurs – d’au moins une gestion pilotée par défaut dans les années à venir.

En développant ainsi la gestion pilotée dans l’assurance-vie, l’exécutif espère accroitre la part des financements orientée vers les petites et moyennes entreprises, ainsi que vers les actifs non cotés. Une initiative qui fait d’ores et déjà réagir quant au devoir de conseil et à la personnalisation de la distribution de produit d'épargne. «C’est l’industrialisation de masse des services financiers, le fast food de l'épargne... On fait du systématique et de l’identique pour tout le monde. Cela réduit les coûts et facilite le traitement et la gestion des investissements», confiait à l’Agefi Patrimoine Vincent Legros, président de Convictia et conseiller en gestion de patrimoine lors de la parution du projet de loi.

Pour d’autres, il apparait indispensable de faire évoluer la gestion profilée ainsi que le mandat de gestion. «Le plus important dans la gestion de portefeuille reste l’optimisation du couple rendement-risque. Dans le cas de la gestion profilée, il s’agit de maximiser la performance par rapport au risque défini pour chaque profil. On ne doit investir que si le risque est correctement rémunéré et pas parce que le mandat de gestion nous l’impose. Le bon sens doit s’imposer», argumente Thierry Crovetto, analyste financier indépendant spécialisé dans la sélection de fonds.

Il propose alors une plus grande flexibilité. «Il faut, pour cela, passer par la multigestion, élargir son univers d’investissement sans contrainte si ce n’est l’objectif de risque et augmenter le poids des stratégies alternatives. Ces dernières cumulent trois avantages : avoir le meilleur couple rendement-risque si la sélection de fonds est bien faite, les stratégies de performance absolue sont peu corrélées entre elles (ce n’est pas le cas pour des fonds actions ou obligataires) et leur risque est assez stable dans le temps».