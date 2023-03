Merrill Lynch WM nomme une directrice mondiale de la gestion de fortune

Merrill Lynch Wealth Management (Merrill Lynch WM) vient d’annoncer la nomination de Lindsay Hans, jusqu’ici directrice des divisions du Nord-Est et des États de la côte Atlantique des Etats-Unis, en tant que directrice de la gestion de fortune privée pour l’activité institutionnelle et internationale. Elle remplace Don Plaus, qui va faire valoir ses droits à la retraite. Il travaillait chez Merrill Lynch WM depuis 32 ans.

Lindsay Hans est entrée chez Merrill Lynch WM en 2014. Elle a commencé comme responsable de marché, puis a été nommée en 2016 managing director et directrice des divisions du Nord-Est et des États de la côte Atlantique, son poste actuel. Avant de rejoindre Merrill Lynch WM, elle a travaillé chez UBS Financial Services pendant près de 12 ans, dernièrement comme responsable commerciale régionale.

Merrill Lynch WM a également nommé Keith Glenfield, jusqu’ici directeur des solutions d’investissement et de la retraite privée, comme directeur exécutif de la division du Nord-Est des Etats-Unis. Il sera également responsable pour l’intégration de l’activité à travers l’organisation. Il est actuellement président du conseil des gouverneurs de la Money Management Institute. Il travaille chez Merrill Lynch WM depuis plus de 23 ans. Il a occupé plusieurs postes seniors dont ceux de directeur des opérations pour la gestion de fortune mondiale, de directeur des investissements alternatifs et de directeur des solutions d’investissement.

Nancy Fahmy, quant à elle, a été nommée en tant que directrice groupe des solutions d’investissement. Elle était directrice des investissements alternatifs depuis 2018. Elle est actuellement membre du conseil d’administration de l’Institute for Portfolio Alternatives (IPA).

Lindsay Hans, Keith Glenfield, et Nancy Fahmy seront rattachés à Andy Sieg, president de Merrill Lynch WM.