Tuba Raqshan

Tuba travaille pour L’Agefi depuis 2019. Elle couvre le secteur de la gestion d’actifs, avec un focus sur la finance verte, l’ESG et l’Asie. De nationalité indienne, elle a travaillé une dizaine d’années comme journaliste pour la presse locale à Chennai (Madras). Elle a notamment couvert la vie politique, l’environnement et les droits civiques pour DT Next, la version anglophone du Daily Thanthi (1,7 million de lecteurs/jour) et a été chef de rubrique adjointe pour l'édition du Tamil Nadu du quotidien anglophone Deccan Chronicle (1,3 million de lecteurs/jour). Elle parle couramment l’anglais, le français, l’ourdou et peut également discuter en hindi, tamoul et japonais.