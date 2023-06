COUPOLES 2023 : L’innovation consolide ses positions

Mnémotechnique. La 18e édition des Coupoles de l’Innovation de L’Agefi Actifs, réalisée en partenariat avec Périclès Group, aura fait dans la simplicité. Pour se souvenir des grandes tendances de cette année, une lettre suffisait. Un D. Trois fois, pour résumer ce qui a porté l’innovation des établissements ayant relevé le défi. D pour Développement durable. D pour Démocratisation. Et D pour Diversification.

Autant dire que pour les 18 assets managers en lice, les dossiers en compétition très majoritairement axés autour de ces idées ont évolué dans un environnement pour le moins connu. Avec en vedette tout ce qui a trait à l’environnement, le social ou la gouvernance (ESG). Cette gestion est revenue quasiment en boucle. De son côté, la démocratisation – assimilable à l’ouverture au grand public de gestions ou de classes d’actifs jusque-là chasse gardée des investisseurs institutionnels – a creusé une nouvelle fois son sillon. C’est d’ailleurs ce qui a permis à un fonds s’exposant aux métaux précieux sans investir dans les marchés d’actions d’être primé.

On notera par ailleurs que l’univers du private equity a été une nouvelle fois une force d’inspiration, confirmant un poids qui va croissant dans le paysage financier. La présence de la dette privée a été plus rare mais la part de cette classe d’actifs tend à progresser. Reste à accorder à ces actifs décorrélés des marchés le temps nécessaire pour donner le meilleur d’eux-mêmes. Ils ouvrent ainsi le champ des possibles dans les allocations et participent à la « diversification » relevée cette année.

Pour les assureurs, autres pourvoyeurs traditionnels de nouveautés, 2023 aura été une année blanche. De l’originalité, du sérieux, mais pas d’innovations en tant que telles, pour le jury composé des experts de Périclès Group et des journalistes de L’Agefi Actifs. Il semble que l’innovation se soit plutôt nichée dans d’autres domaines sur lesquels il convenait de mettre un éclairage à compter de cette année. L’immobilier se prête ainsi à l’exercice. Pour les premières Coupoles s’ouvrant à cette classe d’actifs, une unité de compte a été primée qui s’inscrit dans une actualité brûlante : la nécessité de reprendre la main en France en matière de souveraineté, en investissant dans des locaux de niche dédiés aux technologies d’avenir et aux laboratoires de santé, tout en suivant des objectifs extra-financiers à fort impact.

Enfin, toujours en matière d’innovation – pour une année qui globalement n’en a pas manqué -, le jury a accordé un prix spécial. Dans la mire, un produit promis sans doute à évoluer encore, mais dont la base faite d’ESG et permettant de monétiser et mesurer l’empreinte carbone laisse augurer un bel avenir.

S’inscrivant dans le cadre des Coupoles de la Distribution, les lauréats ont reçu leur prix le 25 mai dernier à l’hôtel Lutetia à Paris. Tandis que l’on dévoilait ce même jour le nom des vainqueurs des Coupoles de l’Audace (lire page 15) – l’autre événement des Coupoles de la Distribution - et que l’on annonçait le nom de la personnalité de l’année élue par les lecteurs de L’Agefi à partir d’une liste de professionnels sélectionnés par les journalistes. Est-ce le lien avec l’éducation financière dont on perçoit l’importance désormais ? Toujours est-il qu’en 2023, la distinction est revenue à Catherine Orlhac, présidente de l’Aurep.

Il restait, pour parfaire cette soirée de gala, à Nicolas Cloiseau, chef créateur de la Maison du Chocolat et invité d’honneur, à mettre les papilles des invités en émoi en évoquant à la fois la puissance mais aussi la douceur du chocolat. De l’innovation et de la subtilité pour marquer les esprits. Sans moyens mnémotechniques pour le coup.■

CATÉGORIE ASSURANCE, UNE ANNÉE EN JACHÈRE

Les Coupoles de l’Innovation ont… innové. Pour la première fois depuis le lancement de ce prix, le jury n’a pas décerné de Coupole à un des produits présenté par les assureurs. Ce qui mérite une explication. A la lecture des dossiers, les experts de Périclès Group et les journalistes de L’Actifs ont souvent salué l’originalité et la nature séduisante de ce qui leur a été proposé. Mais après un examen approfondi, d’innovations il n’a été décelé. Et les Coupoles de l’Innovation étant ce qu’elles sont, il a été décidé de ne consacrer aucun produit. Pour autant, l’ensemble des assureurs qui ont participé n’ont pas démérité. Leurs offres ont pour la plupart contribué à donner accès au plus grand nombre à des classes d’actifs jusque-là réservées au monde institutionnel et à prendre à bras-le-corps les défis de l’ESG.

Rendez-vous donc en 2024. Pour faire de cette prochaine édition celle… du renouveau !

ENTRETIEN avec David Farcy, associé fondateur, Périclès Group

« Les grandes tendances de cette année sont portées par le développement de la finance durable »

Quelles sont les grandes tendances de l’innovation patrimoniale cette année ?

Les tendances majeures de cette année restent portées par le développement de la finance durable. Le sujet est complexe et chacun se pose encore la question de savoir où se situe la vérité. Néanmoins la majeure partie des innovations incluent cette thématique.

Les autres tendances dans la continuité de ces dernières années sont la diversification, la démocratisation et la simplification des produits (financiers ou d’assurance-vie).

Si ces termes ne riment pas nécessairement avec innovation, ils répondent à un très fort besoin en réponse aux attentes clients et à des réglementations (Priips, IDD, SFDR) toujours plus complexes à mettre en œuvre.

En une phrase, les tendances de cette année sont : « L’accès à une gamme d’actifs plus large, de la façon la plus explicite possible incluant un volet durabilité ».

Peut-on qualifier 2023 d’année « suiveuse » ou a-t-on constaté de vrais changements encore lors de cette édition ?

Oui, nous pouvons qualifier l’année 2023 de suiveuse, les tendances évoquées ne sont pas nouvelles et mobilisent les acteurs. Les innovations technologiques ou liées à l’évolution du contexte économique ont peu été mises en avant.

L’immobilier fait son apparition cette année. Pourquoi ce choix ?

La collecte nette sur les fonds immobiliers non cotés (SCPI, SCI, OPCI) a connu une croissance de 47 % en 2022 avec des stratégies d’allocation innovantes. L’exercice a certes été un peu plus difficile pour le jury car des initiatives très intéressantes ont été prises ces cinq dernières années par les acteurs. Mais comme le veut la règle, nous nous sommes concentrés sur les innovations 2022-2023. De fait, nous devrions continuer à nous intéresser à cette classe d’actifs tant il offre des opportunités d’innovation, même si le marché de l’immobilier est plus difficile en 2023.

L’intelligence artificielle (IA) a-t-elle d’ores et déjà fait son nid ou sa présence est-elle encore timide ?

Nous sommes encore loin d’une utilisation structurelle de l’IA dans les processus de gestion. L’IA reste à ce jour un sujet exploratoire.

Petit clin d’œil : si vous tapez innovation en assurance sur ChatGPT, on vous parlera de contrat d’assurance-vie en ligne, en unités de compte, en gestion sous mandat ou avec option de rente viagère ! Ouf, nous serons encore là l’année prochaine.

Quel visage pourrait revêtir l’innovation l’an prochain au regard de ce qui a été vu cette année ?

Nous sommes dans des cycles économiques qui peuvent amener les acteurs à revenir à des produits qui ont fait leurs preuves, « c’est dans les vieux pots qu’on fait les meilleures soupes ». Les fonds à formule, les produits structurés et le retour aux stratégies de hegde funds pourraient se développer. Difficile alors de qualifier les innovations potentielles sur ces produits.

Nous en revenons à l’innovation autour des enjeux bioclimatiques et de durabilité. Les textes de lois se multiplient. Le futur « plan épargne avenir climat » va-t-il donner des idées ? Il est certain que les initiatives de score carbone, d’évaluation de l’impact sur la hausse des températures ou autres méthodes de prise en compte des impacts sur le climat et la biodiversité vont donner lieu à des initiatives qui vont transformer les produits et leurs modalités de distribution. ■

COUPOLES DE L’INNOVATION

ASSET MANAGERS

-COUPOLES D’OR

Etablissement : Ofi Invest Asset Management

Clientèle cible : clientèle professionnelle et de particuliers via l’assurance-vie.

Date de lancement : 8 juin 2022

Le produit : Ofi Invest Energy Strategic Metals permet de profiter de l’inflation anticipée des cours des métaux dans un contexte d’accélération d’une demande tirée par les besoins de la transformation du système énergétique. Il est exposé à huit métaux industriels. Ces derniers devraient donc voir leur demande fortement augmenter dans les années à venir dans les technologies bas carbone, la fabrication d’éoliennes, de panneaux solaires, de batteries électriques et le déploiement des infrastructures associées, dans les secteurs de l’énergie, des transports, de la construction et des bâtiments, des machines, du matériel santé. Outre l’aluminium, le plomb, le palladium, le platine, l’argent, le nickel, le zinc et le cuivre, l’exposition peut évoluer en intégrant l’or.

-COUPOLES D’ARGENT

Etablissement : Natixis Interépargne

Clientèle cible : clientèle patrimoniale (via le plan d’épargne retraite)

Date de lancement : 13 janvier 2023

Le produit : Avenir Actions Long Terme est un fonds commun de placement entreprises (FCPE) qui diversifie ses investissements à l’échelle mondiale via des OPC (OPCVM ou FIA) dans des actions de sociétés cotées et non cotées. Soucieux de démocratiser le private equity, il représente une allocation cible importante puisque fixée à 20 % du portefeuille – ventilée sur quatre sous-stratégies. Il offre une valorisation et une liquidité permettant de souscrire ou racheter des parts de façon hebdomadaire. Afin d’accompagner les épargnants, des services sur mesure permettent d’appréhender cette nouvelle classe d’actifs tels qu’un reporting spécifique, une vidéo éducative ou des sessions de formation.

-COUPOLES DE BRONZE

Etablissement : AllianceBerstein

Clientèle cible : assureurs, banques privées, multigérants, CGP.

Date de lancement : 31 janvier 2023

Le produit : AB Global ESG Improvers cible des entreprises qui, selon l’équipe de gestion, sont sous-estimées d’un point de vue ESG (environnement, social, gouvernance). Soit parce que leurs pratiques ESG s’améliorent plus rapidement que ne l’envisage le marché. Soit parce que leur contribution à une économie plus responsable est sous-évaluée. Dans le même temps, la gestion a identifié que les fonds article 9 ont tendance à porter en eux des biais potentiels. Côté actions, ils ont ainsi un biais « croissance » qui peut pénaliser les investisseurs. Cette volatilité de la performance relative nuit par ailleurs à la crédibilité de l’investissement responsable, l’investisseur final n’acceptant pas de « perdre » beaucoup plus que le marché, même si c’est une courte période.

En outre, les fonds article 9 ont une forte tendance à se concentrer sur le « best in class ». Or il est plus judicieux de s’intéresser au « milieu de la classe » ayant une forte marge de progression. Les recherches d’AB ont permis d’observer une faible corrélation entre les notes ESG de MSCI et celles de Sustainalytics d’environ 50 %. Le fonds va rechercher deux types d’entreprises : 1) les entreprises dont la notation ESG par MSCI est bien trop faible ; 2) les entreprises dont la contribution à un meilleur monde (mesurée selon des critères ESG) est négligée par le marché. Ce processus génère un portefeuille avec un biais value, loin des biais croissance marqués qui caractérisent la majorité des fonds responsables aujourd’hui.

IMMOBILIER

Lauréat : Novaxia

Etablissement : Novaxia Investissement

Clientèle cible : clientèle patrimoniale (via l’assurance-vie et le plan d’épargne retraite)

Date de lancement : 5 sept. 2022

Le produit : Novaxia Vista est une unité de compte d’immobilier dédiée aux sciences de la vie et aux technologies d’avenir. Au sein de cette société civile à capital variable, sont éligibles les actifs immobiliers existants déjà loués ou des projets à recycler situés dans les pays de l’OCDE uniquement dédiés aux sciences de la vie et aux technologies d’avenir (biotechnologies, produits pharmaceutiques, laboratoires de recherche, santé, nutrition, sciences de l’environnement, agriculture durable, mobilité douce, intelligence artificielle, robotique, technologies durables).

Labellisé ISR, Finansol (label qui garantit l’épargne solidaire et la finance à impact) et article 9, l’unité de compte vise un objectif de performance annualisée nette de frais de 5 %.

Novaxia Vista a aussi intégré la technologie blockchain pour digitaliser le processus de souscription, offrir un parcours simplifié et donner à la société une vue en temps réel des ordres de souscription et de rachat.

PRIX SPÉCIAL DU JURY

Lauréat : Axylia

Etablissement : Axylia

Clientèle cible : Clientèle patrimoniale (via un compte-titre ou l’assurance-vie)

Date de lancement : 31 déc. 2022

Le produit : NXS Vérité40 est un actively managed certificate (AMC) appelé communément certificat. Dotée d’une liquidité quotidienne, il prend la forme d’une obligation émise par Natixis SA (rating A par S&P), dont le cours est indexé sur un panier des 40 valeurs françaises présentes dans l’indice Vérité40, lancé par Axylia en 2021. Ce dernier est calculé à partir du Score Carbone Axylia® qui évalue la capacité d’une entreprise à s’acquitter de sa facture carbone. En pratique, le poids que représente la facture carbone dans l’Ebitda détermine le niveau de Score Carbone Axylia®, sur une échelle de A à F. De A à C, la facture carbone est plus faible que l‘Ebitda. Au-delà, la facture carbone est plus élevée. De fait, le Score Carbone Axylia® indique aux investisseurs et aux particuliers si l’entreprise est vraiment rentable et responsable, après imputation du coût du CO2 qu’elle émet. Le process de construction de l’indice suit quatre étapes intégrant notamment les exclusions, une dimension « best of », ainsi qu’une dimension « best effort ». Le certificat NXS Vérité40 France applique une gestion passive de l’indice en étant composé de 40 sociétés équipondérées – avec rebalancement trimestriel.

COUPOLES DE L’AUDACE

La seconde partie de la soirée a été consacrée à la remise des Coupoles de l’Audace, qui récompensent les sélectionneurs et distributeurs de fonds exerçant au sein d’une banque privée, un family office, un cabinet de conseil en gestion de patrimoine, un assureur, un multigérant ou encore une fintech, pour l’adoption des meilleures pratiques dans leur métier. Cette année, outre le Coup de cœur du Jury et la Coupole spéciale Personnalité de l’année, quatre catégories ont été mises en lumière : Education financière ; Développement de l’offre et des services ; Engagement responsable ; Parcours et expérience client. ■

