Baisse surprise de l’inflation britannique en août

L’inflation britannique a baissé de manière inattendue en août, selon des données officielles publiées mercredi, ce qui soulève des questions quant à la hausse des taux d’intérêt de la Banque d’Angleterre à la veille de sa prochaine annonce de politique monétaire.

L’indice des prix à la consommation est passé de 6,8% en juillet à 6,7% en août, déjouant les prévisions des économistes interrogés par Reuters - et de la Banque d’Angleterre - qui tablaient sur une hausse.

La chute surprise du taux d’inflation à son plus bas niveau depuis février 2022 a poussé la livre sterling à son plus bas niveau par rapport au dollar américain depuis le mois de mai. La livre sterling a également reculé par rapport à l’euro, les investisseurs ayant réduit leurs paris sur les futures hausses de taux de la BoE.

L’Office des statistiques nationales a déclaré que la baisse était due à une diminution des prix des hôtels et des billets d’avion, qui sont souvent volatils, et à une augmentation des prix des denrées alimentaires moins importante qu'à la même période l’année dernière.

A lire aussi:

0,4 point de moins

Cette baisse a compensé la hausse des prix des carburants et l’augmentation de la taxe sur les boissons alcoolisées.

La BoE a déclaré le mois dernier qu’elle s’attendait à ce que l’inflation atteigne 7,1% en août, avant de retomber brusquement à environ 5% en octobre, ce qui représenterait tout de même plus du double de son objectif de 2%.

Jusque-là, les investisseurs s’attendaient à ce que la BoE relève ses taux d’intérêt pour la quinzième fois consécutive jeudi, faisant passer le taux d’escompte de 5,25% à 5,5%, mais cela semble beaucoup moins certain à la lumière des données sur l’inflation. Les investisseurs estiment désormais à 45% la probabilité de voir la BoE interrompre sa série de hausses de taux jeudi, contre environ 20 % avant la publication de ces chiffres.

L’inflation de base - qui exclut les prix volatils de l’alimentation et de l'énergie - a baissé davantage que le taux global, à 6,2% contre 6,9% en juillet. Le sondage Reuters avait indiqué un taux de 6,8% en août.

Moins de pression

La croissance des prix dans le secteur des services en Grande-Bretagne, qui est également surveillée de près par la BoE, a également perdu de sa vigueur en ralentissant à 6,8% contre 7,4% en juillet.

En plus de soulager la Banque d’Angleterre, qui a été critiquée après que l’inflation a dépassé les 11% en octobre dernier, les derniers chiffres ont été accueillis favorablement par le gouvernement du Premier ministre Rishi Sunak. Il a promis de réduire l’inflation de moitié cette année avant les élections prévues en 2024.

«Les nouvelles d’aujourd’hui montrent que le plan de lutte contre l’inflation fonctionne, tout simplement», a déclaré le ministre des finances, Jeremy Hunt. «C’est pourquoi il est d’autant plus important de respecter notre plan visant à réduire l’inflation de moitié afin d’alléger la pression qui pèse sur les familles et les entreprises. C’est aussi le seul moyen de parvenir à une croissance durablement plus élevée».

(Avec Reuters)

A lire aussi: