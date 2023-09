Morgan Stanley veut doper sa gestion de fortune à l’intelligence artificielle

Morgan Stanley compte sur la technologie pour grandir dans la gestion de fortune. Ses plus riches clients pourraient bientôt le constater, lorsque qu’un chatbot écoutera leur conversation.

Après l’avoir testé auprès de 1.000 conseillers financiers pendant quelques mois, la banque américaine lancera ce mois-ci un robot d’intelligence artificielle générative, développé avec les créateurs de ChatGPT, OpenAI. Les banquiers pourront utiliser l’assistant virtuel pour trouver rapidement des résultats ou des formulaires au lieu de passer au crible des centaines de milliers de documents.

La banque développe également une technologie qui, à terme, avec l’autorisation des clients, pourrait créer un résumé de la conversation, rédiger un courriel de suivi suggérant les prochaines étapes, mettre à jour la base de données commerciale de la banque, programmer un rendez-vous de suivi et apprendre comment aider les conseillers à gérer les finances des clients dans des domaines tels que les impôts, l'épargne-retraite et les héritages. Les détails du programme n’ont pas encore été communiqués.

A lire aussi:

Comparable à l’avènement d’Internet

«L’impact (de l’IA) sera très important», potentiellement comparable à l’avènement d’Internet, a déclaré Sal Cucchiara, directeur de l’information de Morgan Stanley pour la gestion de fortune et des investissements, qui est l’un des dirigeants à l’origine de la poussée de la banque dans le domaine de l’IA. A la recherche constante de nouvelles technologies, Sal Cucchiara a rencontré les dirigeants d’OpenAI en 2022, avant que l’application ChatGPT connaisse une ascension fulgurante.

«Il est rapidement devenu évident que nous devions nous associer avec eux, car ils avaient une longueur d’avance sur tous les autres», a-t-il déclaré.

Les deux entreprises ont signé un accord l'été dernier, en vertu duquel Morgan Stanley bénéficie d’un accès privilégié au développement de produits pour la gestion de fortune. OpenAI n’a pas souhaité faire de commentaires.

Le bot apportera des informations et un soutien administratif aux conseillers financiers, mais les conseils en matière d’investissement resteront du ressort des humains.

«Le conseiller reste au centre», a déclaré Sal Cucchiara. Pour l’instant, les employés considèrent la technologie comme un outil utile et ne s’inquiètent pas d'être remplacés par des robots.

Course à la richesse

L’initiative en matière d’IA fait partie de la stratégie de Morgan Stanley visant à stimuler sa division de gestion de fortune, dont le revenu net a augmenté de 16% pour atteindre un record au deuxième trimestre et dont les nouveaux actifs des clients ont augmenté de 90 milliards de dollars.

Le directeur général, James Gorman, qui a mené une série d’opérations majeures qui ont permis d’injecter plus d’argent dans le secteur de la gestion de fortune, a pour objectif d’atteindre 10.000 milliards de dollars d’actifs sous gestion.

Morgan Stanley n’est pas la seule à s’intéresser à l’IA. Alors que les banques l’utilisent déjà pour calculer les chiffres, détecter les fraudes et analyser les transactions des clients, les géants de Wall Street développent des utilisations plus sophistiquées de l’IA générative, capable de générer du texte, des images et d’autres données.

A lire aussi:

En juin, JPMorgan Chase a nommé Teresa Heitsenrether responsable des données et de l’analyse pour diriger l’adoption de l’IA au sein de la plus grande banque américaine. L’assistante virtuelle de la banque rivale Bank of America, Erica, a eu plus d’un milliard d’interactions avec les clients depuis son lancement en 2018.

Ailleurs, Moody’s Analytics travaille également avec OpenAI et Microsoft pour développer un assistant de recherche qui peut être utilisé par les clients, a déclaré Nick Reed, son chef de produit.

Les grandes banques sont les plus avancées parmi les entreprises financières dans l’adoption de l’IA, mais les gestionnaires d’actifs, les traders et les assureurs la déploient également, estime Michael Abbott, responsable mondial du secteur bancaire au sein de la société de conseil Accenture. «Nous commençons à voir les services à la clientèle pilotés par l’intelligence artificielle se répandre dans les plus grandes banques», estime le spécialiste, qui travaille sur des centaines d'études de cas avec des établissements désireux d’utiliser l’IA.

(Avec Reuters)

A lire aussi: