Le phénomène ChatGPT fait grimper la valeur d’OpenAI à 29 milliards de dollars

OpenAI et son agent conversationnel ChatGPT fascinent jusqu'à Wall Street. La société serait en pourparlers avec des investisseurs pour vendre des actions existantes sur la base d’une valorisation d’environ 29 milliards de dollars (27,3 milliards d’euros), a révélé vendredi le Wall Street Journal. L’opération est structurée comme une offre publique d’achat, où les investisseurs achètent des actions aux actionnaires tels que les employés. Les sociétés de capital-risque Thrive Capital et Founders Fund ont engagé des discussions pour participer à l’opération, indique le quotidien. Des actionnaires existants d’OpenAI, notamment des salariés, pourraient céder jusqu'à 300 millions de dollars d’actions dans le cadre du placement.

Prouesse

Pour l’heure, aucun accord définitif n’a été conclu, mais si l’offre est acceptée à cette valeur, OpenAI réaliserait une prouesse salutaire pour Wall Street. Dans un contexte où les investisseurs se sont montrés plus frileux, dans un secteur de la tech tendu, marqué par de lourds plans sociaux, et confronté à l’inflation.

Surtout, OpenAI deviendrait l’une des start-up les plus valorisées aux États-Unis. Avec ce placement, elle anticipe un chiffre d’affaires de 200 millions de dollars en 2023, et de 1 milliard en 2024.

OpenAI est devenu viral ces dernières semaines – et sa valeur a grimpé en flèche - avec ChatGPT, son agent conversationnel, qui a gagné plus d’un million d’utilisateurs au cours des cinq premiers jours suivant sa mise à la disposition du grand public. Disponible - jusque-là en version beta - depuis novembre dernier, ce chatbot utilise l’intelligence artificielle (IA). Il est conçu pour imiter la conversation humaine en générant des réponses synthétiques à une question en langage naturel. Pour cela, il se base sur une masse colossale de données emmagasinées en deep learning jusqu’en 2021.

Rival potentiel de Google

Le géant du logiciel Microsoft est aussi de la partie. Lui qui avait investi 1 milliard de dollars dans OpenAI dès 2019 a eu récemment des discussions avancées pour accroître son investissement dans OpenAI. Il serait en outre sur le point d’intégrer la technologie derrière ChatGPT à son moteur de recherche Bing. Avec cette innovation, ce dernier deviendrait alors un challenger de taille face à Google. De son côté, Google est «en alerte» depuis la sortie de ChatGPT. Il possède son propre chatbot intelligent, appelé LaMDA (Language Model for Dialogue Applications), mais qui reste lent à intégrer dans les résultats de recherche.

OpenAI a été cofondée en 2015 par plusieurs figures de la tech, dont le patron de Tesla Elon Musk, le cofondateur de PayPal Peter Thiel et l’investisseur Sam Altman, en tant qu’organisme à but non lucratif, pour créer une IA «sans danger». L’entreprise avait créé en 2019 une entreprise à but lucratif, et avait alors levé 1 milliard de dollars auprès de Microsoft. Sequoia Capital, Tiger Global Management et Andreessen Horowitz figuraient aussi parmi ses premiers investisseurs.

Dans une interview accordée au Wall Street Journal en décembre dernier, Sam Altman déclarait pourtant qu’OpenAI n’avait pas l’intention «de faire l’objet d’une acquisition ou d’entrer en Bourse, ce qui signifie que les investisseurs ne pourraient probablement retirer de l’argent que par le biais de ventes secondaires d’actions».