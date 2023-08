IA : la start-up Hugging Face est valorisée 4,5 milliards de dollars

Le timing est parfait. Alors que Nvidia vient de confirmer l’engouement mondial pour l’intelligence artificielle en publiant des résultats trimestriels exceptionnels, la start-up Hugging Face annonce avoir levé 235 millions de dollars auprès de plusieurs investisseurs de renom. Google, Amazon, Nvidia, Intel, AMD, Qualcomm, IBM et Salesforce & Sound Ventures ont participé à l’opération.

Basée aux Etats-Unis, la société a été fondée par trois Français en 2016, Clément Delangue, Julien Chaumond et Thomas Wolf. Pensée au début comme une application de discussions avec des robots (chatbot) pour adolescents, elle a rapidement pivoté pour devenir une plateforme d’hébergement open source dédiée à l’intelligence artificielle. Les utilisateurs peuvent déposer leurs propres modèles, données, applications gratuitement. Un accès payant est proposé aux entreprises à partir de 20 dollars par mois et par utilisateur.

Une levée de fonds par an

La levée de fonds dite de «série D», soit la quatrième depuis la création de l’entreprise, valorise Hugging Face 4,5 milliards de dollars. C’est deux fois plus qu’en mai 2022 lorsque la start-up avait levé 100 millions de dollars pour une valorisation estimée à 2 milliards, selon Tech Crunch. Un an plus tôt, elle avait déjà obtenu 40 millions.

Le groupe indique que les participants à la levée de fonds «ont partagé plus d’un millier de modèles et d’ensembles de données ouverts avec plus de 10.000 de leurs employés qui utilisent activement la plateforme Hugging Face pour collaborer et déployer des modèles d’IA». Hugging Face revendique «plus d’un million de référentiels, dont 500.000 modèles, 250.000 ensembles de données et 250.000 espaces, contre 300.000 au début de l’année».

La société serait en passe de multiplier par cinq ses revenus cette année, selon des déclarations faites à Reuters par le directeur général, Clément Delangue.

