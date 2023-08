Nvidia remet une puce dans l’engouement pour l’IA après des résultats ébouriffants

Bluffant. C’est la première qualification qui vient à l’esprit après la publication des résultats trimestriels de Nvidia. Le géant américain des puces informatiques était pourtant, c’est le moins qu’on puisse dire, attendu au tournant.

Anticipant de bonnes surprises, l’action du groupe a bondi de 8,8% lors des trois séances précédant l’annonce des comptes, portant sa flambée à 54% depuis que les dirigeants ont sensiblement revu en hausse leurs objectifs lors des résultats du premier trimestre fin mai et à 220% depuis le début de l’année.

Surtout, les performances de Nvidia permettent de confirmer le bien-fondé de l’engouement pour l’intelligence artificielle qui porte les marchés depuis le début de l’année. Elle crédibilise encore un peu plus ceux qui voient dans l’IA générative la nouvelle technologie révolutionnaire susceptible de changer le monde.

2 milliards de plus que prévu

Pour son deuxième trimestre, Nvidia a vu son résultat être multiplié par près de dix, passant de 656 millions de dollars à 6,19 milliards de dollars. Le groupe a enregistré un chiffre d’affaires ajusté de 13,51 milliards de dollars, nettement supérieur aux 11,22 milliards de dollars attendus par les analystes.

Le chiffre d’affaires de la branche data center, qui comprend les puces pour IA, a augmenté de 141% pour atteindre 10,32 milliards de dollars au cours du trimestre clos le 30 juillet, dépassant de plus de 2 milliards de dollars les estimations des analystes qui tablaient sur 7,69 milliards de dollars, selon les données de Refinitiv.

Enfin, les dirigeants prévoient un chiffre d’affaires d’environ 16 milliards de dollars pour le troisième trimestre, à plus ou moins 2%. Les analystes interrogés par Refinitiv attendaient en moyenne 12,61 milliards de dollars.

En réaction à cette publication, l’action Nvidia bondissait de plus de 6% dans les échanges après clôture à la Bourse de New York. Les autres valeurs technologiques en profitaient également : Microsoft avançait de 1,7%, Google de 1%, Meta (Facebook) de 2,3% et AMD de plus de 3%.

