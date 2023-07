Microsoft commence à monétiser l’intelligence artificielle

Microsoft commence à mettre un prix à ses outils d’intelligence artificielle (IA). Il va bientôt facturer aux entreprises l’accès à de nouvelles fonctionnalités d’intelligence artificielle dans ses suites logicielles de bureautique.

L’éditeur de logiciels historique a annoncé mardi, lors de sa conférence virtuelle Inspire, que ses nouveaux outils d’IA pour les entreprises seront compatibles avec la suite Office, appelée Microsoft 365 Copilot. Elle intégrera naturellement l’agent conversationnel ChatGPT, édité par OpenAI. Copilot coûtera 30 dollars (27 euros) par mois et par utilisateur, en plus de ce que la plupart des clients professionnels paient déjà, a indiqué Microsoft. Il ne précise pas quand Copilot sera disponible.

Une des particularités de l’outil Copilot : il utilise des données provenant d’internet ainsi que des données internes d’entreprises. Véritable assistant virtuel, il peut donc transcrire les réunions, proposer des résumés, et surtout accéder aux courriels, à l’agenda, aux contacts et aux documents pour rédiger des textes et effectuer des tâches sur demande.

C’est en tout cas une première esquisse de monétisation de l’outil ChatGPT, édité par OpenAI, dans lequel Microsoft a investi 10 milliards de dollars en début d’année. «Nous considérons les premiers détails de tarification comme très optimistes pour le marché potentiel de l’IA dans le cloud adressable pour Microsoft, qui pourrait augmenter les revenus du cloud de 20% par an d’ici à 2025 sur la base de notre estimation», salue la banque d’investissement Wedbush Securities dans une note.

La firme de Redmond teste déjà Microsoft 365 Copilot depuis mars avec environ 600 clients, des grands comptes tels que General Motors et Goodyear.



La manne des entreprises

A l’évidence, ce pricing élevé annoncé mardi aux partenaires de Microsoft reflète la forte attente pour les produits IA d’entreprises – et le coût de leur fonctionnement. D’ailleurs, à cette annonce, le cours de Bourse de Microsoft a bondi de 4%, à 358,95 dollars, mardi 18 juillet.

Reste que ces types de services coûtent cher : ils nécessitent des puces informatiques coûteuses et une puissance importante dans le cloud, pour réaliser des tâches comme répondre à des questions, analyser des feuilles de calcul, générer des diaporamas et prévoir les problèmes commerciaux.

Autre annonce majeure, Microsoft a dégainé mardi Bing Chat Entreprise, un chatbot inclus dans son moteur de recherche, qui peut générer du contenu destiné aux professionnels : il pourra créer des graphiques, tableaux et images. Là encore, l’entreprise compte bien monétiser ce service : il est déjà inclus dans les versions de Microsoft 365 pour ses clients corporate, et sera bientôt déployé sous forme d’abonnement autonome pour les autres, à 5 dollars par utilisateur et par mois.

Surtout, cette formule apportera une sécurité supplémentaire aux entreprises, en protégeant leurs informations sensibles. Ainsi, les données intégrées ne seront pas sauvegardées, et ne pourront être consultées par personne en dehors de l’organisation (y compris Microsoft). Par ailleurs, les informations issues des requêtes textuelles ne seront pas utilisées par Bing Chat pour entraîner son modèle.

Avec cette nouvelle offre, Microsoft entre directement en concurrence avec son partenaire OpenAI, qui prévoit de déployer une offre d’entreprise (ChatGPT Business) dans les mois à venir. Preuve que la vénérable firme de Redmond veut en partie faire cavalier seul pour se distinguer dans ce nouveau champ de bataille des services gonflés à l’IA.

Meta entre dans la danse avec ses modèles de langage

En lançant ces packages de nouvelles offres corporate teintées d’IA, Microsoft défie aussi les autres géants de la tech lancés dans une course folle à l’IA générative, avec la bénédiction des investisseurs.

Ce mercredi, le géant des réseaux sociaux Meta a lui aussi avancé ses pions. Il a ouvert en accès open source (accès libre au code de programmation) et gratuit son modèle de langage Llama 2 aux entreprises et aux chercheurs. Pour la première fois, le modèle peut être utilisé à des fins commerciales.

Llama 2 est un concurrent de GPT-4, le grand modèle de langage (LLM) d’Open AI, utilisé par ChatGPT et par Bing de Microsoft. Llama 2 a été entraîné avec 40% de données en plus par rapport à la première version du modèle. Il sera disponible notamment via les principales plateformes de cloud Azure (Microsoft) et AWS (Amazon).

La preuve que ces rivaux peuvent aussi s’allier, Microsoft devient le principal partenaire pour Llama 2 de Meta par le biais de sa plateforme cloud Azure. Microsoft se positionne donc aussi du côté de l’IA open source.

A lire aussi: