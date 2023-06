L’engouement pour l’IA a propulsé le Nasdaq en mai

En mai, il fallait vendre le marché actions, comme le recommande le dicton boursier «sell in may and go away» mais il fallait aussi, et surtout, investir dans les valeurs technologiques. A quelques rares exceptions, la plupart des classes d’actifs suivies par les analystes de Deutsche Bank ont enregistré en mai une performance négative. Un mois marqué par différents événements ayant pesé sur la tendance.

Mai avait commencé sous de mauvais auspices avec la fermeture de First Republic Bank, la troisième défaillance d’une banque régionale américaine, avant que les banques centrales (Fed, BCE, BoE) ne relèvent à nouveau leurs taux. Mais la résilience du marché de l’emploi aux Etats-Unis et des données d’inflation supérieures aux attentes ont repoussé l’idée d’une pause de la Fed à cet automne. Ce qui a pesé sur les actifs obligataires. La surprise à la hausse de l’inflation au Royaume-Uni a aussi provoqué un nouvel ajustement des taux britanniques avec une performance négative de 3,8% en mai. Les inquiétudes autour du plafond de la dette américaine, problème en passe d’être réglé, a également pu peser sur le marché, mais plus particulièrement sur les échéances très courtes de la dette américaine et sur le CDS (credit default swaps) des Etats-Unis.

L’économie mondiale envoie néanmoins des signaux contradictoires, notamment dans le secteur manufacturier, en Chine et dans la zone euro (l’Allemagne en récession technique). Une inquiétude sur la conjoncture mondiale qui se reflète dans la performance des matières premières, mais aussi des actions, avec une divergence entre Wall Street et les autres marchés. «Les actifs financiers affichent une faible performance sur l’ensemble du mois. Cela comprend les matières premières, qui sont tombées à leur plus bas niveau en près de deux ans (indice Bloomberg Commodity Spot), et dans l’ensemble, les obligations et les actions mondiales ont aussi subi des pertes», relève Henry Allen, analyste chez DB. Les prix de l’énergie sont au centre de cette baisse avec, entre autres, le repli de 8,6% des cours du Brent en mai, son cinquième mois de baisse consécutif cette année.

Bond de Nvidia

Le marché actions a surtout connu une divergence importante avec une concentration forte de la performance sur quelques valeurs. Le mois de mai a été marqué par une nouvelle envolée des actions du secteur de la technologie, soutenues par l’euphorie autour de l’intelligence artificielle, dont le symbole a été le bond de l’action Nvidia et le passage de la barre des 1.000 milliards de dollars de capitalisation par le groupe américain. «C’est en grande partie grâce à l’enthousiasme croissant suscité par le potentiel de l’IA, avec un rallye massif de Nvidia après le relèvement de ses perspectives bien au-dessus des attentes grâce à la demande de processeurs d’IA», note Henry Allen. L’indice Nasdaq a progressé de 5,9% en mai, ce qui en fait l’une des meilleures performances depuis le début de l’année avec un gain de 24,1% en termes de rendement total. «Cela a été encore plus important pour l’indice FANG+ de dix mégacaps de la technologie qui a gagné 17,2% en mai, avec des gains depuis le début de l’année s'établissant à 61,2%», poursuit ce dernier. Il précise que qu’en dehors de la technologie, les performances ont été beaucoup plus modérés. Le S&P 500 n’a augmenté que de 0,4% tandis qu’une version équipondérée a baissé de 3,8%, montrant la forte concentration du rallye, avec des gains y compris pour les valeurs technologiques européennes (+8,1% pour l’indice Stoxx Technology).

