L’IA peut analyser les réactions des cours de Bourse

Avec les avancées des algorithmes de traitement du langage naturel, il est aujourd’hui possible d’extraire le contenu informationnel d’un large volume de données disponibles sur les marchés financiers. A l’aide d’un algorithme propriétaire, Amundi Institute, en partenariat avec la plateforme d’IA Causality Link et la Toulouse School of Economics (1), a analysé le contenu informationnel d’un large corpus de sources d’informations : articles de presse, transcriptions d’appels, recherches de brokers, etc.

Concrètement, la plateforme d’intelligence artificielle (IA) analyse plus de 140 millions de news relatives à 1.700 indicateurs clés de performance (KPI) portant sur plus de 30.000 entreprises. Elle identifie le nom de l’entreprise citée dans le texte, ses KPI, les changements annoncés de ces KPI, ainsi que leur temporalité (news portant sur le présent, le passé ou anticipation de sa situation future) et leur horizon (lire l’encadré). Cela nous permet de suivre en temps réel les entreprises sur différentes dimensions, telles que leurs résultats financiers (profits, parts de marché, etc.), leurs performances ESG – environnementales, sociales et de gouvernance – (émissions carbone, respect des droits humains, etc.), leur communication ou les anticipations des brokers et journalistes à leur sujet.

Une stratégie long-short peut générer des performances positives jusqu’au lendemain de la publication

L’analyse de ces news permet de générer des signaux reflétant la santé de chacune des entreprises telle qu’elle peut être perçue dans la presse ou les analyses financières. Ces signaux « captent » non seulement les nuances de ton positives ou négatives du flux d’informations portant sur une entreprise un jour donné (par exemple un rapport indiquant une baisse du volume des ventes, l’un des KPI, a une tonalité négative), mais évaluent également la temporalité des news et leur importance. Sur la base de ces signaux agrégés par entreprise, nous construisons ensuite des portefeuilles long-short.

Les portefeuilles long et short sont respectivement composés de titres bénéficiant des signaux d’information les plus positifs et les plus négatifs.

Le même processus est appliqué à des sous-ensembles de news ou de titres en portefeuille : nouvelles fraîches/obsolètes, types de données (financières/ESG), temps utilisé dans les communiqués, importance des nouvelles (nombre de répétitions), horizon des nouvelles (court terme/long terme) et taille de l’entreprise (grandes/petites capitalisations).

À la loupe

Nous montrons que les signaux d’information agrégés offrent un éclairage précieux sur l’actualité des entreprises et qu’une stratégie long-short peut générer des performances positives jusqu’au lendemain de la publication. Les conclusions sont les suivantes :

1- La plateforme d’analyse textuelle a réussi à « capter » le contenu informationnel des news publiées. Le jour de la publication d’informations relatives à une entreprise, le portefeuille long-short a enregistré une performance quotidienne de +1,3 %. Le portefeuille a également enregistré une performance positive, quoique moins importante le jour suivant (0,04 %). Grâce à ces signaux, il est également possible de construire des portefeuilles plus performants sur des sous-ensembles de données (par exemple, en se focalisant sur les nouvelles fraîches ou les informations financières).

2- Le marché réagit plus aux informations concernant l’avenir d’une entreprise qu’à celles concernant son présent et son passé (+1,7 % contre +1,2 % et +0,4%). Cela s’explique probablement par le fait que les informations présentes et passées avaient été anticipées avant le jour de la publication. En outre, la réaction aux nouvelles relatives à l’avenir à court terme est plus prononcée que celle relative à l’avenir à long terme, sans doute parce que les informations à court terme sont moins incertaines.

3- Les nouvelles largement relayées par les médias déclenchent une réaction plus forte du marché que celles ayant été moins suivies. En outre, les nouvelles fraîches ont suscité, le jour de leur publication et le lendemain, des réactions plus vives que celles générées par des informations obsolètes.

4- La réaction du marché a été modeste mais positive face aux nouvelles positives comme négatives liées à des thématiques ESG aux alentours de la date de publication. De même, le marché a moins réagi aux nouvelles données liées aux enjeux ESG qu’aux informations relatives à la situation financière de l’entreprise.

5- La taille de l’entreprise influence l’ampleur de la réaction du marché aux nouvelles. Une stratégie axée sur les grandes entreprises a généré une performance positive le jour de la publication (+0,7 %), mais d’une ampleur bien moindre que les informations publiées sur les entreprises de moyenne et de petite capitalisation (+1,8 %). Cela peut s’expliquer par un flux d’informations plus limité pour les moyennes et les petites capitalisations, qui sont souvent moins suivies par les analystes. ■

[1] Brière M., K. Huynh, O.Laudy & S. Pouget, «What do we Learn from a Machine Understanding News Content? Stock Market Reaction to News”, Amundi Working Paper, 2023.

EXEMPLE DE CONTENU TIRÉ D’UN ARTICLE DE PRESSE

Exemple de passage d’article : « Malgré le ralentissement, Google et Windows ont enregistré une croissance des unités vendues dans les établissements scolaires (K-12) au quatrième trimestre, tandis que les volumes de l’iPad d’Apple ont diminué d’une année sur l’autre. » (USA Today, 11h30, le 25 mars 2018).

Après avoir identifié l’entreprise Apple, l’algorithme a détecté : une baisse du volume des ventes d’Apple (KPI) ; la tonalité négative de la nouvelle pour les actionnaires ; et la performance du KPI mesurée en référence au quatrième trimestre de l’année précédente.

L’algorithme a aussi observé qu’une deuxième entreprise, Google, était mentionnée dans l’annonce et que son KPI « croissance des ventes » avait également ralenti sur la même période.