WisdomTree met au point un ETF sur l’informatique quantique

WisdomTree vient de lancer le WisdomTree Quantum Computing UCITS ETF (WQTM) qui s’expose au secteur de l’informatique quantique. Coté dès le 2 septembre sur SIX, Börse Xetra et sur Borsa Italiana, WisdomTree Quantum Computing UCITS ETF sera également coté sur le London Stock Exchange le 3 septembre 2025.

Le fonds WQTM vise à répliquer la performance des prix et des rendements, avant frais et dépenses, de l’indice WisdomTree Classiq Quantum Computing UCITS. Son taux de frais sur encours (TFE) s’élève à 0,50 %.

L’informatique quantique exploite les principes de la mécanique quantique pour effectuer des calculs à des vitesses et à une échelle nettement supérieures à celles des ordinateurs classiques. Alors que ce concept se rapproche d’une viabilité commerciale, « l’informatique quantique devrait transformer en profondeur de nombreux secteurs, qu’il s’agisse de la découverte de médicaments, de la modélisation climatique, de l’intelligence artificielle, de la science des matériaux ou de la cybersécurité », estime WisdomTree dans un communiqué.

Créé en collaboration avec un expert en logiciels quantiques

L’ETF a été conçu pour offrir une exposition diversifiée aux acteurs clés de l’écosystème de l’informatique quantique, parmi lesquels les fournisseurs de puces quantiques et de technologies qubit, les développeurs de logiciels et d’algorithmes quantiques, les plateformes d’informatique quantique en tant que service, les entreprises de réseaux et de communications quantiques, les fournisseurs de cryptographie post-quantique, les fournisseurs d’infrastructures informatiques avancées, de semi-conducteurs et de matériaux spécialisés.

En collaboration avec Classiq, spécialisé en logiciels quantiques, WisdomTree explique avoir élaboré une méthodologie permettant d’identifier les principaux acteurs de cet écosystème. Chaque entreprise éligible fait l’objet d’une évaluation reposant sur un score de pertinence (« Relevancy Score »), qui reflète à la fois la pertinence de son activité et son degré d’implication dans le domaine de l’informatique quantique. Est également déterminé un degré de pureté (« Purity Classification »), qui distingue les entreprises « pures » de celles « diversifiées », selon leur cœur d’activité ou, le cas échéant, la part de leur chiffre d’affaires issue d’activités liées à l’informatique quantique. Cette évaluation détermine ensuite la pondération de chaque entreprise éligible dans l’ETF.

VanEck avait lancé ce type d’ETF aussi fin mai 2025, VanEck Quantum Computing UCITS ETF, qui a dépassé un encours de 100 millions de dollars récemment.