Au Fund Forum, tout le monde ne croit pas au potentiel de chatGPT pour la gestion d’actifs

Le Fund Forum aurait pu faire intervenir ChatGPT sur un panel pour discuter de l’intelligence artificielle et de la gestion d’actifs. Pour le moment, ce symposium annuel de l’industrie, qui s’est tenu les 27 et 28 juin à Monaco, continue de miser entièrement sur des intervenants de chair et d’os. Et il est ressorti des différentes tables rondes une diversité de prises de positions concernant les perspectives de cette technologie pour les métiers de la gestion d’actifs.

La première journée du Fund Forum a débuté avec une présentation de Nina Schick, experte en intelligence artificielle générative, qui a prévenu l’audience qu’une course à l’armement avait actuellement lieu dans ce domaine qui couvre tant les «deep fakes» que chatGPT ou encore Midjourney. «Nous entrons dans une nouvelle phase des relations entre l’Homme et la machine, et cela va transformer ce qu’est être un humain», a-t-elle estimé. Et pour le moment, l’industrie financière est un peu à la traîne.

Ce changement de paradigme, s’il se confirme, ne semble pas effrayer les cadres dirigeants des sociétés de gestion, bien au contraire. Ceux-ci sont clairement enthousiastes quant à l’adoption de ces technologies. «L’intelligence artificielle va s’appliquer à la gestion de portefeuille, aux opérations, aux relations clients. Il y a beaucoup à faire pour rester compétitif», a déclaré Sanjiv Sawhney, directeur mondial de la couverture client pour le département Securities Services chez Citi. «L’intelligence artificielle est là depuis une bonne dizaine d’années, et les modèles quantitatifs depuis bien plus longtemps. Mais ce qui est intéressant avec l’intelligence artificielle générative, ce sont ces modèles pré-entrainés type ChatGPT. Ils pourraient nous permettre d’extraire de l’alpha plus efficacement. On n’en est qu’aux débuts, et ça va prendre une décennie» pour se concrétiser, a prédit Fadi Abuali, le directeur général de Goldman Sachs AM International.

Ces responsables restent néanmoins conscients des enjeux organisationnels et de ressources humaines qui peuvent paraître angoissants. «Il incombe à chacun de nous de participer à cette transformation dans nos organisations, afin notamment d’éliminer cette peur du remplacement par la technologie», a demandé Sanjiv Sawhney. Mais les structures sont-elles assez flexibles, résilientes, prêtes à s’adapter à de nouveaux paradigmes ? «Le recrutement est devenu plus important que jamais. Il faut des personnes capables d’apporter des idées nouvelles et d’innover» sans que les organisations ne les brident, a avancé Hanneke Smits, la directrice générale de BNY Mellon IM.

ChatGPT n’a pas encore séduit les sélectionneurs de fonds

A l’inverse, les sélectionneurs de fonds ne semblent pas encore vraiment concernés par le sujet. Les trois intervenants d’une table ronde dédiée à la sélection de fonds dans les pays germanophones ont été unanimes sur le peu de cas qu’ils faisaient des nouveautés en matière d’intelligence artificielle. «Les stratégies quantitatives qui analysent de nombreuses données existent depuis longtemps. Ce qui change [avec ChatGPT], c’est de pouvoir poser des questions simples. Mais on est encore loin» d’avoir des résultats intéressants, a estimé Mikael Safrana, directeur du conseil à la Banque Héritage. Gerhard Beulig, gérant senior chez la société autrichienne Erste AM, a lui confié n’avoir pas encore commencé à travailler ce sujet en interne. «Ce qui m’a tracassé ces 18 derniers mois, c’est plutôt l’effondrement des marchés, le bilan de la BCE, ou encore le cas de Credit Suisse», a assumé de son côté Vera Fehling, directrice de la gestion adossée au passif chez DWS.

La capacité de cet outil d’interagir à haut niveau a d’ailleurs été mise en doute par ces trois panélistes. «J’ai posé des questions complexes à ChatGPT, comparables à celles de mes clients, et les résultats n’étaient pas à la hauteur», a témoigné Mikael Safrana. «En matière de communication clients, je serai déjà à la retraite avant que l’intelligence artificielle ne me remplace», a renchéri Vera Fehling. Quant à la sélection de fonds assistée par ChatGPT, elle semble impossible, l’aspect psychologique étant une composante importante de l’exercice de l’analyse des gérants, a conclu Mikael Safrana.