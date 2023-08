Le monde a perdu 3,5 millions de millionnaires en 2022

Moins de riches et moins de richesses. La combinaison de la hausse de l’inflation et du retournement des marchés financiers a sensiblement affecté la fortune du monde l’an dernier selon les chiffres du dernier Global Wealth Report publié par Credit Suisse et UBS.

En neutralisant les effets des variations de changes et en tenant compte de l’inflation, la richesse mondiale réelle a reculé de 2,6% en 2022, à 454.000 milliards de dollars, en raison d’un effet prix négatif de 6%. Cette baisse, la première depuis 2008, tient essentiellement au repli de la richesse financière qui a reculé plus de 4% alors que les actifs non financiers ont grimpé d’un peu moins de 2%.

59 millions de millionnaires

Cette tendance n’a pas épargné les personnes les plus fortunées. Selon le rapport des banques suisses, le monde a perdu 3,5 millions de millionnaires en dollars l’an dernier, à 59,4 millions. Les Etats-Unis (-1,77 million), le Japon (-466.000) et le Royaume-Uni (-439.000) sont les plus concernés. En tenant compte de l’inflation, l’hémorragie est encore plus importante. Selon les calculs de Credit Suisse, 4,4 millions de personnes considérées comme millionnaires en dollars de 2022 ne le seraient pas en dollars de 2021. Le nombre d’ultra-riches – personnes dont le patrimoine excède 50 millions de dollars – a aussi baissé l’an dernier, passant de 265.560 à 243.060.

A lire aussi:

Credit Suisse et UBS n’anticipent toutefois pas de retournement de tendance durable après le trou d’air de 2022. Bien au contraire. Selon eux, la richesse mondiale pourrait rebondir de 38% en cinq ans pour atteindre 629.000 milliards de dollars en 2027. Les pays à revenus faibles et moyens compteraient pour 56% dans cette progression alors qu’ils ne représentent que 31% de la fortune totale actuelle.

Ils prévoient par ailleurs une augmentation de 26,5 millions du nombre de millionnaires d’ici à 2027, soit une hausse de 45% en cinq ans et de… 480% depuis le début du millénaire. Le rebond serait surtout tiré par la Chine continentale (+7 millions de millionnaires), l’Europe (+6,9 millions) ou l’Asie-Pacifique hors Chine (+5,6 millions) et moins par les Etats-Unis (+3,7 millions).

La France sur le podium

Avec 2,8 millions de millionnaires, la France s’est hissée sur la troisième marche du podium l’an dernier, derrière les Etats-Unis (26,4 millions) et la Chine (13,2 millions). En 2027, l’Hexagone pourrait compter plus de 4 millions de millionnaires.

Le nombre d’ultra-riches devrait aussi reprendre sa marche en avant. En 2027, le monde compterait 372.000 personnes détenant plus de 50 millions de dollars, soit 53% de plus qu’aujourd’hui. De quoi faire les affaires de l’auteur du rapport, UBS, qui vient d’asseoir sa place de numéro un mondial de la gestion de fortune en rachetant son concurrent Credit Suisse.