OpenAI lance la nouvelle version de ChatGPT

La startup OpenAI a déclaré mardi qu’elle commençait à diffuser un puissant modèle d’intelligence artificielle connu sous le nom de GPT-4, ouvrant la voie à la prolifération de cette technologie et à une plus grande concurrence entre son partenaire-investisseur Microsoft et la maison mère de Google, Alphabet.

OpenAI, qui a créé le chatbot ChatGPT, a déclaré dans un billet de blog que sa dernière technologie était «multimodale», ce qui signifie que des textes mais aussi des images peuvent l’inciter à générer du contenu. La fonction de saisie de texte sera accessible aux abonnés de ChatGPT Plus et aux développeurs de logiciels, avec une liste d’attente, tandis que la capacité de saisie d’images reste un aperçu de ses recherches.

GPT-4 représente dans certains cas une amélioration importante par rapport à sa version antérieure GPT-3.5. Lors d’une simulation de l’examen du barreau, auquel doivent se soumettre les diplômés des facultés de droit américaines avant d’exercer leur profession, le nouveau modèle a obtenu environ 10 % des meilleurs résultats, alors que l’ancien modèle s’est classé dans les 10 % les plus faibles, a indiqué OpenAI.

Utilisé dans Bing

Alors que les deux versions peuvent sembler similaires dans une conversation informelle, «la différence apparaît lorsque la complexité de la tâche atteint un seuil suffisant», a déclaré OpenAI, notant que «GPT-4 est plus fiable, plus créatif et capable de gérer des instructions beaucoup plus nuancées».

Une démonstration en ligne de la technologie par Greg Brockman, président d’OpenAI, a montré qu’elle pouvait prendre une photo d’une maquette dessinée à la main pour un site web simple et créer un vrai site web à partir de celle-ci. La démonstration a également montré que GPT-4 pouvait aider les particuliers à calculer leurs impôts.

Google a de son côté présenté mardi son propre logiciel de collaboration comme une «baguette magique» capable de rédiger pratiquement n’importe quel document, quelques jours avant que Microsoft ne présente l’IA pour son traitement de texte concurrent, probablement alimenté par OpenAI. Un cadre de Microsoft a également déclaré que GPT-4 contribuait à alimenter son moteur de recherche Bing.

(Avec Reuters)