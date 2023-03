Accord. London Stock Exchange (LSE) et Microsoft, Nasdaq et Amazon Web Services (AWS)… et maintenant Deutsche Börse avec Google Cloud. Sur fond de maîtrise des données toujours plus nombreuses, les opérateurs boursiers trouvent dans les maîtres de l’informatique délocalisée d’utiles partenaires. Le dernier accord en date est noué pour dix ans, faisant de Google Cloud le « fournisseur cloud privilégié » de Deutsche Börse grâce son « infrastructure évolutive et sécurisée ». Il doit permettre au groupe allemand d’« accélérer l’innovation ». Notamment pour sa plateforme de titres numériques D7 ou l’innovation commerciale en matière d’actifs numériques par l’alimentation de la plateforme de Deutsche Börse visant à « établir un écosystème institutionnel pour le commerce des actifs numériques »