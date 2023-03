Meta et Snapchat dévoilent à leur tour des concurrents de ChatGPT

La bataille des chatbots s’intensifie, dans le sillage de ChatGPT, l’agent conversationnel de la start-up OpenAI. Après Microsoft et Google, deux nouveaux concurrents entrent dans la course technologique. Meta (Facebook) et Snapchat travaillent à leur tour sur des outils basés sur l’intelligence artificielle «générative», qui permet de répondre aux questions des utilisateurs en langage naturel.

«Nous travaillons sur un nouveau groupe de produits de haut niveau concentré sur l’IA générative», a annoncé lundi le directeur général de Meta, Mark Zuckerberg, dans un message sur Instagram. La firme de Menlo Park essaie d’utiliser la technologie avec des chats textuels dans ses services de messagerie instantanée, WhatsApp et Messenger, et sur les filtres visuels pour les photos et des vidéos sur Instagram. Une équipe dédiée, dirigée par Ahmad Al-Dahle, responsable apprentissage et intelligence artificielle chez Meta, va plancher dessus. Déjà lors de la présentation de ses résultats 2022, Mark Zuckerberg avait annoncé que la société allait se concentrer sur l’introduction de l’IA dans la messagerie instantanée et la publicité.

Eviter les dérapages

Et la semaine dernière, il a dévoilé sur Facebook un modèle de langage naturel appelé LLaMA (Large Language Model Meta AI), pour la construction de chatbots basés sur l’IA. «Les LLM se sont révélés très prometteurs pour générer du texte, avoir des conversations, résumer des documents écrits et des tâches plus compliquées comme résoudre des théorèmes mathématiques ou prédire des structures de protéines», écrivait-il dans son post. Il l’ouvre pour l’instant aux chercheurs afin qu’ils puissent répondre aux risques posés par ces nouvelles technologies. Une manière de se prémunir contre les risques de dérapages, que Facebook avait connus en mars 2016 avec son éphémère chatbot Tay, conçu pour participer à des conversations sur des réseaux sociaux : il avait dû le couper au bout de 8 heures, alors qu’il répétait des messages racistes des internautes.

Lundi, son concurrent Snap a lui aussi annoncé qu’il allait lancer un chatbot, «My AI». Le sien sera alimenté par la technologie ChatGPT d’OpenAI. Résolument ludique, ce chatbot, une version rapide et adaptée aux smartphones de ChatGPT, «peut recommander des idées de cadeaux d’anniversaire, planifier une randonnée pour un long week-end, ou même écrire un haïku», a indiqué le réseau social dans un communiqué. Déployé cette semaine, il sera d’abord réservé aux abonnés Snapchat+ en test. Il sera proposé, plus tard, à l’ensemble de ses utilisateurs.