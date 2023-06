Crédit Mutuel et IBM, c’est reparti pour un tour dans le quantique

Nicolas Théry, le président de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, est venu en personne l’annoncer : le Crédit Mutuel prolonge sa collaboration avec IBM dans l’informatique quantique. La banque avait d’ailleurs pris la parole en novembre dernier pour préciser qu’elle était la première entreprise en France à rejoindre l’IBM Quantum Network. En réalité, les deux partenaires de longue date travaillent sur le sujet depuis un an. Une vingtaine de personnes sont mobilisées à temps plein pour concrétiser les usages de cette technologie, dans laquelle IBM a beaucoup investi. Le fournisseur de technologie a ainsi annoncé avoir ouvert un datacenter quantique d’une puissance de 100 Qbits en Allemagne pour servir l’Europe.

Quantum Factory

En pratique, l’équipe quantique réunissant des collaborateurs d’IBM et du Crédit Mutuel travaillent sur les applications dans la cybersécurité et la lutte contre la fraude, dans la modélisation et l’anticipation des risques et dans l’amélioration de l’expérience client. «Et ce, sans abandonner notre système d’information historique, a souligné Nicolas Théry. Les technologies classiques et le quantique fonctionnent dans la continuité, sans frontières.» Le président du Crédit Mutuel se montre convaincu de l’utilité de cette technologie et prévoit de décider d’intégrer ou non une machine quantique dans son datacenter en 2026. Pour l’heure, il compte reproduire la méthode employée avec IBM pour s’approprier l’intelligence artificielle : créer une « Quantum Factory », comme la Cognitive Factory dédiée à l’IA, qui devrait atteindre les 80 à 100 personnes d’ici à trois ans, ainsi qu’une «Academy» pour former les collaborateurs.

Le Crédit Mutuel, avec sa filiale Euro Information, et IBM semblent avoir trouvé une méthode pour industrialiser l’intégration de l’intelligence artificielle. Présentée par Jean-Philippe Desbiolles, directeur de la division d’IBM dédiée à l’intelligence artificielle, et par Elodie Fourcaudot, responsable d’équipe solutions cognitives chez Euro Information, la démarche a déjà été appliquée à de multiples cas d’usage : assistant clients, assistant conseillers, serveur vocal interactif, analyse d’e-mails, extraction de données de documents, détection de fraude, remontées d’opportunités…

IA de confiance

Pour créer une IA de confiance, la méthode repose sur quelques principes fondateurs : transparence, robustesse, protection, explicabilité, équité et supervision humaine. Le contrôle par l’humain étant une obligation formelle inscrite dans l’AI Act européen, qui vient d’être adopté par le Parlement européen.

Concrètement, il ne s’agit pas de contrôler seulement les modèles d’intelligence artificielle, mais bien tout le processus métier auquel ils sont incorporés. Et pour établir la confiance dans l’IA, Elodie Fourcaudot a également expliqué que la plateforme d’IA de la banque est mise à disposition de nombreux collaborateurs aux profils variés, un choix logique pour que son utilisation se diffuse largement dans l’entreprise et ne reste pas le pré carré des spécialistes en date science.

Le Crédit Mutuel s’est aussi doté d’un comité éthique. Enfin, la banque estime faire preuve de transparence en communiquant à l’extérieur sur son adoption de l’intelligence artificielle. Jean-Philippe Desbiolles a ensuite conclu sur la nécessité pour les entreprises qui intègrent l’IA de définir un cadre éthique afin que les collaborateurs puissent agir selon ces principes-là et non selon leur appréciation personnelle. L’IA pourrait ainsi gagner un rôle unificateur au sein des entreprises.