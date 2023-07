Vincent Aubuchou (Edmond de Rothschild) : «Nous privilégions les obligations d’entreprises»

L’AGEFI Patrimoine : Quels sont les grands défis de l’année 2023 pour les ingénieurs patrimoniaux ?

Vincent Aubuchou : Sur le plan des réformes patrimoniales, l’année 2023 est à ce stade relativement calme avec de l’actualité essentiellement jurisprudentielle (concernant le régime Dutreil notamment) et un travail de pédagogie concernant la nouvelle déclaration immobilière. A l’heure où l’accès à l’information patrimoniale de qualité est de plus en plus facile pour les particuliers, où les nouvelles approches digitales du conseil entrent en scène, nous sommes convaincus que c’est la capacité de l’ingénieur patrimonial à être pédagogue, à embarquer son interlocuteur dans sa matière, et surtout réunir régulièrement les conseils habituels autour de la table (avocat, notaire, expert-comptable, family office) qui fait la différence.

Quels sont vos objectifs ?

L’objectif principal chez Edmond de Rothschild est de passer du conseil à l’acte. En effet, nous commençons par conseiller nos clients. Une fois ce conseil validé, nous assurons le suivi nécessaire pour la bonne mise en œuvre de celui-ci. Nous veillons à ce que nos clients aillent au bout de leur parcours patrimonial, avec des formats synthétiques et innovants. Nous établissons une feuille de route, exploitable par le client ou ses conseils, qui fait apparaitre les étapes et les rôles de chaque intervenant. Cet outil nous permet de lutter contre l’inertie. Il est aussi particulièrement adapté aux nouvelles générations d’entrepreneurs, qui veulent comprendre plus vite et saisir toutes les opportunités pour une bonne gestion de leur patrimoine.

Quelles conséquences la hausse des taux a-t-elle sur votre activité ?

En moins de deux ans, nous sommes passés d’un environnement de taux négatifs ou proches de zéro à des taux élevés désormais partout dans le monde. Face à cette évolution, nous avons revu notre allocation d’actifs. Ainsi, début 2023 nous avons privilégié les placements de taux et plus particulièrement l’univers du crédit (fixed income) à savoir les obligations d’entreprises bien notées offrant des niveaux de rendements attractifs.

Nous estimons que la hausse des taux constitue aujourd’hui une réelle opportunité pour nos clients compte tenu de la fin du cycle de hausse de taux attendue d’ici à la fin de l’année. En effet, la décélération de l’inflation devrait conduire les grandes banques centrales à rebaisser graduellement leurs taux directeurs en 2024. Cela favorisera donc les placements obligataires à taux fixe. Nous avons ainsi lancé fin 2022 une nouvelle offre de gestion avec un mandat obligataire investi dans des obligations d’entreprises. Ce mandat rencontre un grand succès auprès de nos clients.

Comment vous positionnez-vous par rapport aux family office et aux CGP ?

Nous avons une équipe de quatre personnes, au sein de la banque privée, dédiée aux family office et CGP. Elle est pilotée par Jean-Nicolas Schweigert, qui connait particulièrement bien notre maison et les partenaires. Le principe est de renforcer notre présence auprès d’eux en mettant à disposition notre offre cotée et non cotée pour leurs clients.

Au fil des années, certains clients UHNWI (Ultra-high-net-worth individuals ou ultra-riches) ont fait le choix de se faire conseiller par des acteurs indépendants. Nous voulons donc travailler en grande proximité avec eux pour servir au mieux le client final. Notre marque, la solidité de notre bilan, la profondeur de notre offre, ainsi que notre qualité de service sont des arguments qui incitent les partenaires financiers à se rapprocher de nous.

Avez-vous un plan de route établi ? Quelles ont été les premières étapes durant ces premiers mois ?

L’organisation de la Banque Privée en France telle que l’a pensée Renzo Evangelista (président du Directoire d’Edmond de Rothschild France, responsable des activités Banque Privée, Assurance-vie et Corporate Finance) marque une nouvelle étape dans notre développement et notre transformation, après six années de très forte croissance.

Axé sur l’esprit d’équipe et l’envie de relever des défis pour nos clients, Cédric Galli, directeur adjoint, se concentre sur le Business Management, tandis que j’ai pour mission de challenger et coordonner les nouvelles initiatives autour de l’offre et du conseil que nous offrons. La taille et l’organisation de notre maison nous permettent beaucoup de créativité et d’agilité. C’est une chance mais il ne faut perdre aucune bonne idée et piloter chacune d’entre elles jusqu’au bout.

Par exemple, nous avons un laboratoire composé de banquiers privés, où les meilleures idées sont disuctées puis développées. Nous avons aussi mis en place une plateforme de partage de l’information entre les banquiers sur des sujets pratiques. Ou encore, notre comité de banque privée ; c’est une instance très opérationnelle et resserrée pour mettre en œuvre les sujets discutés lors des comités de direction. Un autre exemple est le suivi très rigoureux de nos grands clients, qui mobilise régulièrement tous les experts de la Maison.

Autant d’actions qui visent à faciliter le quotidien des banquiers privés et, de fait, la relation qu’ils entretiennent avec leurs clients.

Comment vous vous êtes adaptés à la transition numérique ?

Si je ne mets pas l’accent sur la thématique du digital, c’est que nous avons déjà traité ce sujet depuis plusieurs années (avant le covid). Notre banque est la 1ʳᵉ banque privée 100% digitale (on-boarding des clients, souscriptions de contrat d’assurance vie, ou encore private equity). C’est un sujet très important pour nos clients et un service indispensable, notamment pour la nouvelle génération de clients à laquelle nous nous adressons.

Nous sommes très attentifs aux nouvelles générations d’entrepreneurs, mais aussi aux enfants de nos clients, que nous souhaitons accompagner dès que possible. Notre maison peut répondre très tôt à leurs besoins tant sur le plan financier que patrimonial. Nous avons donc lancé un programme qui leur est destiné. L’idée est de leur faire découvrir la matière financière et notre écosystème qui va au-delà du financier. Nous leur offrons ainsi la possibilité d’appartenir à une vraie communauté.

La transformation et l’innovation sont dans l’ADN de la famille Rothschild depuis sept générations. Aujourd’hui, nous sommes animés par l’audace et l’esprit d’entreprendre de notre actionnaire, Ariane de Rothschild et de ses filles. Et, cet état d’esprit, nous le partageons au quotidien avec nos clients.

De la même manière que nous sommes concernés par la nouvelle génération, nous sommes particulièrement sensibles aux enjeux du monde de demain. Les problématiques actuelles nous poussent toujours plus vers des offres à impact aussi bien pour nos collaborateurs que pour nos clients.