Les CGP bientôt concurrencés par l’IA

Concept encore vague et peu concret jusqu'à récemment, l’intelligence artificielle (IA) creuse son sillon. En plus de monopoliser toutes les conversations, elle s’immisce dans presque tous les secteurs économiques. La finance n’y échappera pas, elle qui avait déjà été bousculée par l’arrivée des fintechs. Ces jeunes start-up misant pour beaucoup sur la gestion passive ont réussi à s’imposer dans le paysage de l’investissement, notamment en abaissant les tickets d’entrée et surtout en réduisant les frais. Au fil de leur développement, elles ont élargi leur palette, au point de venir chasser sur les terres des conseillers en gestion de patrimoine (CGP) en proposant du conseil. Une menace jugée peu crédible par les intéressés, qui eux-mêmes opéraient un glissement vers une clientèle plus fortunée. Entre banques privées, family offices, CGP et plateformes, le marché du conseil financier commence à être bien encombré… Et pourrait l’être encore davantage avec l’arrivée très prochaine de l’IA.

Un conseiller pour toutes et tous

Bitpanda s’apprête à son tour à marcher sur les plates-bandes des CGP. La plateforme d’échange a décidé d’allouer pas moins de 10 millions d’euros à une branche d’IA dénommée Bitpanda.ai. Son objectif ? Créer le conseiller financier 3.0 via une application conversationnelle (type ChatGPT), capable de proposer des allocations d’actifs aux clients. « L’outil sera comme un compagnon à qui l’utilisateur pourra poser toutes ses questions », explique Eric Demuth, créateur et codirigeant de la fintech autrichienne. Encore en développement, il pourra prodiguer ses conseils sur les classes d’actifs déjà disponibles sur Bitpanda : actions, métaux précieux, exchange-traded funds (ETF), matières premières et bien sûr les cryptomonnaies, la plateforme autrichienne étant le premier prestataire de services sur actifs numériques (Psan) étranger enregistré auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF).

Ce n’est pas la première incursion de la fintech en territoire IA. Elle y a déjà eu recours pour son propre usage. De fait, à l’instar de ses autres outils, le développement du conseiller virtuel est mené par ses équipes. « Garder la main nous permet d’être plus flexibles qu’en recourant à des prestataires externes, de commercialiser nos technologies auprès de sociétés et ainsi de nous exposer au marché BtoB, en complément du retail », complète Eric Demuth.

A l’image des premières fintechs, Bitpanda entend démocratiser l’accès au conseil financier. « Les conseillers en gestion de patrimoine sont réservés aux privilégiés, mais nous allons changer la donne en les rendant accessibles à tous », affirme Eric Demuth, qui précise que son outil sera gratuit pour les investisseurs. Il y voit aussi un moyen d’améliorer l’analyse des données, clés de voûte du conseil financier, et pour lequel les humains seraient assez mauvais selon lui. Si le broker ne s’avance pas sur le calendrier, il vise un lancement d’ici à la fin d’année. Etape après étape, plusieurs fonctionnalités devraient enrichir son produit progressivement, comme le passage d’ordres.

L’arrivée de l’IA dans la finance n’a finalement rien d’étonnant et découle assez logiquement des premiers robo-advisors lancés il y déjà plusieurs années. La vitesse à laquelle elle s’imposera sera en revanche plus déterminante, alors même que son cadre réglementaire est encore en pleine construction. Régulateurs et personnalités publiques questionnent ses risques notamment éthiques, certains appelant même à un moratoire sur le développement des outils recourant à l’IA. L’Union européenne entend avoir son mot à dire sur les règles à mettre en place. « L’Europe a le don de réguler et de tuer dans l’œuf l’innovation technologique. En surprotégeant les investisseurs, elle étouffe l’esprit d’initiative et décourage les entrepreneurs », tâcle Eric Demuth.