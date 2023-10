Scala Patrimoine renforce ses équipes

Scala Patrimoine monte en puissance et étoffe ses équipes. Présent à Paris, Marseille et à Genève, le conseiller en gestion de patrimoine indépendant annonce le recrutement d’un senior family officer et d’un conseiller privé.

Nommé senior family officer, Olivier Bontoux est diplômé d’un Master spécialisé en gestion de patrimoine de l’ESCP Business School ainsi que de l’ESSCA Business School, Il a démarré en 2008 chez Compagnie 1818 (devenu Natixis Wealth Management) et a ensuite passé plus de quatorze ans chez Banque Neuflize OBC.

Nommé conseiller privé, Thomas Lebel est, pour sa part, diplômé de l’université Aix-Marseille d’un master droit patrimonial, immobilier et notarial. Aurparavant, il a exercé chez Société Générale Banque Privée pendant six ans et Milleis Banque Privée pendant deux ans.

Créé en 2014 par Guillaume Lucchini, Scala Patrimoine compte, désormais, dix-huit collaborateurs. Son modèle de rémunération s’appuie intégralement sur des honoraires.