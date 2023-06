MidSommar de la CNCGP : la venue de Nicolas Sarkozy fait des remous

C’est une annonce qui ne passe pas.

Pour son MidSommar du 21 juin prochain, la CNCGP a voulu mettre les petits plats dans les grands. La Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine a loué le stade Jean Bouin, dans le prestigieux XVIème arrondissement de Paris, pour héberger son événement annuel – dont l’Agefi est partenaire. Les quelques 2.000 participants attendus pourront suivre plusieurs conférences sur des sujets métiers et allocation et networker avec notamment la soixantaine de partenaires du sommet. Parmi les prises de parole, deux représentants d’autorités régulatrices sont prévus au programme. Grégoire Vuarlot, directeur du contrôle des pratiques commerciales à l’ACPR, évoquera des pratiques commerciales au sein des intermédiaires en assurance et le secrétaire général de l’AMF, Benoît de Juvigny, tirera le bilan des 20 ans du statut de CIF. « C’est la première fois qu’un membre de l’AMF fera un point sur ce sujet », appuie Nicolas Ducros, délégué général de la CNCGP.

Interpellation publique sur Linkedin

Mais c’est surtout l’intervenant de fin de journée qui fait grincer des dents… La CNCGP a convié l’ancien Président de la République, Nicolas Sarkozy, à parler géopolitique et macroéconomie. L’annonce de sa venue a été gâchée par un fait judiciaire retentissant. En mai dernier, la Cour d’appel de Paris a confirmé sa condamnation à trois ans de prison dont un ferme pour corruption et trafic d’influence dans l’affaire dite des écoutes. Sa peine est toutefois suspendue puisqu’il a annoncé se pourvoir en Cassation. Peu importe le sursis, la condamnation a été la goutte de trop pour les Acteurs de la finance responsable (AFR).

Les Acteurs de la finance responsable est une association loi 1901 qui rassemble des profils de divers métiers souhaitant mettre la finance au service d’un monde plus responsable. Elle regroupe notamment une cinquantaine de CGP (surnommés les CGP Responsables), dont une partie est membre de la CNCGP. Ces derniers ont ainsi très mal accueilli l’annonce de l’intervention de l’ancien Président. « On ne peut pas accepter la décision de la CNCGP. Nous n’avons pas été sollicités et ils n’ont pas répondu au courrier que nous leur avons adressé, regrette Simon Lolmede, dirigeant du cabinet Origami, organisateur du pôle des CGP Responsables et adhérent CNCGP. Par respect, j’aurais aimé comprendre les tenants et aboutissants de ce choix. Ce qui est le plus gênant, c’est le manque de communication et de transparence sur des événements financés par nos cotisations [568 euros annuels, ndlr] ».

D’autres adhérents assurent avoir contacté directement les instances dirigeantes de la CNCGP pour leur faire part de leur mécontentement. Sans retour jusqu’à présent. C’est le cas de Maëlle Caravaca, fondatrice du cabinet En Privé et également membre des AFR, qui est allé un cran plus loin en interpellant la Chambre publiquement sur sa page LinkedIn. En commentaire d’une photo de Julien Séraqui, président de la CNCGP, en discussion avec Nicolas Sarkozy, la conseillère n’y est pas allée par quatre chemins : « Comment peut-on ensuite parler d’honorabilité dans nos métiers avec ce genre de figure de corruption condamnée à la prison. Ça pousse à s’interroger sur l’éthique de l’association sincèrement », a-t-elle écrit sur le réseau social. Si son commentaire a ouvert la voix à des réactions similaires, son succès est à mettre en relief des 176 «likes» et trois republications de la photo.

Du côté de la CNCGP, on se défend de toute polémique. « Nous avons voulu faire intervenir une personnalité de premier plan pour profiter de son expertise des enjeux géopolitiques et macroéconomiques, explique Nicolas Ducros. C’est bien d’avoir un intervenant qui puisse décrypter les enjeux internationaux et raconter comment il a géré la crise de 2008 ». Pour la CNCGP, les enjeux du MidSommar 2023 sont importants. Il s’agit de son premier grand raout depuis sa séparation fracassante d’avec BFM Patrimoine l’année dernière. En avril 2022, la Chambre annonçait se désolidariser du Sommet qu’elle avait cocréé avec la chaîne économique et maintenir son congrès du mois de juin. Un délai trop court pour organiser un événement de grande ampleur. Cette année, les choses sont différentes. Plus de temps et plus de moyens pour afficher sa force.