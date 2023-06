Le groupe Premium étoffe son board

Lawrence Yanovitch rejoint le groupe Premium spécialisé dans le courtage d’assurance, la gestion d’actifs, et le conseil en gestion de patrimoine. Il arrive en tant que membre du board du groupe et contribuera aux échanges et à la stratégie de son développement, explique un communiqué.

Lawrence Yanovitch est coordinateur du One Planet Sovereign Wealth Fund Network, composé de 47 CEO de fonds souverains, gestionnaires d’actifs et sociétés de capital-investissement, qui oeuvrent ensemble dans le but de répondre aux accords de Paris.