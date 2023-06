Le groupe Cyrus s'étoffe à nouveau

Un de plus. Dans le vaste mouvement de consolidation qui agite l’univers des conseillers en gestion de patrimoine, le groupe Cyrus ajoute le cabinet Option Patrimoine dans son escarcelle. Basé à Toulouse, ce dernier créé en 2005 gère 360 millions d’euros d’encours pour une clientèle principalement composée de chefs d’entreprise.

,

, Option Patrimoine est dirigé par Grégory de Bernard et Thierry Nardari, qui deviennent associés du Groupe Cyrus. Option Patrimoine qui compte également cinq collaborateurs. conservera son indépendance en tant que filiale de Cyrus Conseil, tout en bénéficiant de l’ensemble des expertises et offres de service du Groupe Cyrus, précise un communiqué.

, Le groupe Cyrus dispose désormais de vingt bureaux en France.

,