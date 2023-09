iVesta et Alaphacap lancent un multi family office digitalisé

iVesta et Alphacap mettent leurs connaissances en commun et annoncent le lancement de Sapians, un multi family office entièrement digitalisé. Ce nouveau service s’adresse principalement aux entrepreneurs dont le patrimoine est compris entre un et 20 millions d’euros. «Pensé comme une déclinaison digitale d’iVesta, Sapians décomplexifie la démarche même auprès d’un profil spécifique d’entrepreneurs qui souhaitent conserver une certaine maîtrise de leur capital», précise Ariane Darmon et Pierre-Marie de Forville, co-fondateurs de Sapians & iVesta.

Les utilisateurs pourront accéder à une sélection de solutions d’investissement du marché coté, non coté, private equity, produits structurés, dette privée, immobilier tertiaire ainsi que des véhicules gérés par des fonds d’investissement tels que Balderton Capital, EQT, Kartesia et StepStone. «En matière d’investissement, la prise de décision demande du temps et peut être vécue comme une épreuve. Sapians a pour mission de réduire cette charge grâce à une accessibilité simplifiée par le digital, un travail de pré-sélection des solutions par une équipe d’experts et un engagement fort en faveur de conditions tarifaires transparentes et compétitives», explique Souleymane-Jean Galadima, co-fondateur de Sapians & Alphacap.

Bien que le parcours client soit entièrement digitalisé, Sapians permettra à la demande l’intervention de family officers. «Nos experts en investissement analysent les facteurs financiers et économiques pour générer des scénarios intelligibles et piloter la liquidité en fonction des projets à court, moyen et long terme», décryptent les deux fondateurs d’iVesta. Le modèle économique fonctionne, quant à lui, sur la base des rétrocessions et n’inclut aucun honoraire. Le taux de rétrocession est variable selon les typologies d’actifs.

Sapians compte ainsi s’adresser à plus de 2,5 millions de ménages français disposant d’un patrimoine supérieur à un million d’euros. Une stratégie qui lui permettrait d’atteindre d’ici à trois ans 100 millions d’euros de collecte annuelle et un milliard d’encours d’ici à huit ans.