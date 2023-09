Generali Luxembourg enrichit sa plateforme MyWings

Generali Luxembourg fait évoluer sa plateforme digitale MyWings. Dans le but de faciliter les démarches des courtiers, la filiale basée au Grand-Duché va permettre la souscription en ligne des contrats de capitalisation pour les personnes morales. «Cette nouvelle fonctionnalité de MyWings permet aux conseillers de souscrire, pour le compte de leurs clients, aux contrats de capitalisation pour les personnes morales proposés par Generali Luxembourg au travers des supports d’investissement distribués par notre compagnie», précise Fabrice Walek, deputy CEO de Generali Luxembourg, dans un communiqué paru ce mercredi 13 septembre 2023.

Cette évolution vient se greffer à la solution en place. En effet, la plateforme permet de souscrire en ligne pour les contrats d’assurance-vie, de réaliser des versements complémentaires, ou encore de procéder à des arbitrages au sein des contrats. Les conseillers peuvent également à travers la plateforme, suivre leur activité à travers un tableau de bord complet. L’ensemble des documents et des pièces justificatives sont générés et téléchargés dans les parcours avant d’être signés électroniquement par le client et d’être injectés dans les systèmes de gestion de Generali Luxembourg.

MyWings propose par ailleurs au client final et à son conseiller un suivi des données financières des fonds externes et des mouvements des marchés, qui sont quotidiennement mis à jour. «Ce suivi concerne à la fois la composition, la performance, les plus-values, les indicateurs de risque ainsi que les informations règlementaires et financières de chaque sous-jacent», précise Generali Luxembourg dans un communiqué.