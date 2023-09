L’association professionnelle Endya propose une plateforme de conformité réglementaire

Endya met le cap sur la compliance. L’association professionnelle de courtiers annonce ce mercredi 13 septembre, un partenariat avec Complisoft assurance, plateforme de conformité spécialisée en assurances et en RGPD présidée par Alain Curtet, permettant à ses adhérents de bénéficier d’un nouveau service de compliance.

Dans le détail, la plateforme permet aux courtiers adhérents de visualiser leur niveau de conformité avec un indicateur général et des indicateurs spécifiques. Complisoft assurance intègre en outre des informations provenant des autorités, d’éditeurs et de juristes pour permettre aux intermédiaires de se tenir informé des dernières réglementations.

A lire aussi:

La plateforme permet ainsi aux courtiers de surveiller plus facilement leur conformité réglementaire et gérer tous ses aspects en un seul endroit, leur évitant ainsi de jongler entre plusieurs outils et plateformes pour rester en règle.